Cayetano Martínez de Irujo, indignado por el "linchamiento" a Genoveva tras sus imágenes con Federico de Dinamarca

Este lunes 20 de noviembre se han cumplido 9 años de la muerte de Cayetana, la inolvidable duquesa de Alba. Y como ha hecho desde entonces coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, su hijo Cayetano Martínez de Irujo ha organizado una misa en su memoria en el templo del Cristo de los Gitanos de Sevilla, del que la aristócrata era devota. Distanciado de sus hermanos, el Duque de Arjona ha sido el único de los hijos de doña Cayetana que ha asistido a la celebración; y lo ha hecho arropado por su pareja, Bárbara Mirjan, por el viudo de su madre, Alfonso Díez, y por dos grandes amigos de la duquesa como Carmen Tello y Curro Romero. Especialmente significativa la ausencia este año de Genoveva Casanova, en el ojo del huracán mediático por sus imágenes en Madrid con el Príncipe Federico de Dinamarca. 'Desaparecida' desde la publicación de la revista 'Lecturas' hace dos semanas, se desconoce si la mexicana continúa en San Sebastián -donde se refugió los primeros días del escándalo- o si se encuentra en un país europeo como se ha especulado en las últimas horas. Muy unido a la madre de sus hijos, Cayetano no ha dudado en romper su silencio durante el funeral de su madre, expresar su preocupación por Genoveva y salir en su defensa por el "linchamiento salvaje" que está sufriendo por parte de la prensa tras salir a la luz su amistad con el hijo de la Reina Margarita. - CHANCE: Nueve años ya ¿verdad? - CAYETANO: Pues sí, nueve años ya y la verdad es que es como si fuera ayer. Yo como la llevo tan conmigo en todo y noto que me ayuda mucho pues el recuerdo es constante - CH: Al final hoy es el día que se celebra pero al final se la recuerda todos los días - CAYETANO: Sí, sí, yo la traigo flores de vez en cuando y hoy especialmente, claro. Siento mucho la ausencia de mis dos hijos y de Genoveva - CH: Ha dejado un mensaje muy bonito en las redes Genoveva - CAYETANO: ¡Ah! ¿Sí? - CH: Sí y Eugenia también ha dejado un mensaje muy bonito - CAYETANO: Muy bien - CH: Sus hijos que están en el extranjero con compromisos, supongo - CAYETANO: Están trabajando, están trabajando ya en JP Morgan Luis, y en Amán, la cadena hotelera una de las mejores del mundo, Amina. Y nada, estoy muy contento la verdad - CH: Cayetano tenemos que preguntar por ella, por Genoveva ¿cómo está? Entendemos perfectamente su ausencia, pero ¿cómo está? - CAYETANO: Ella está mal, lógicamente. Está llevando un linchamiento, una salvajada fuera de toda lógica. Tristemente no ha podido venir, claro, y lo ha sentido mucho - CH: Entiendo que estando usted a su lado también está sufriendo lo que ella sufre, ¿no? - CAYETANO: Sí, evidentemente, claro. Porque yo la quiero muchísimo, es mi familia, ella, mis hijos, Bárbara y Margarita -hija de su tata- que la he traído este año porque siempre hacemos una misa por mi madre y una misa por su madre, que fue mi segunda madre, y este año pues la he unificado y entonces pues se ha venido conmigo a recordar a su madre y a mi madre - CH: En cuanto a sus hermanos ¿cree que aparecerá alguno de ellos o tiene claro que seguramente no? - CAYETANO: Pues ya no sé qué decirle. No hay nada que decir al respecto. Yo sé que Carlos está en Sevilla - CH: Su sobrina Cayetana sí es cierto que hace un par de años sí estuvo acompañándole este día - CAYETANO: Sí, estuvo hace un par de años. Yo este año os digo sinceramente no he avisado a nadie ya porque considero que, nueve años pues digo tampoco voy a molestar a nadie porque es una cuestión absolutamente mía este detalle con mi madre por lo que os he dicho antes. No quiero forzar a nadie a venir, que venga quien la quiera de verdad y quien lo sienta de verdad. Entonces pues, ni he puesto esquela este año ni he llamado a nadie, simplemente he fijado la misa como todos los años y ellos me han llamado, los mismos que vienen todos los años, Alfonso Díez, Curro Romero y Carmen Tello, sus dos doctores... son ellos los que me han llamado a mí y ahí se ven las cosas - CH: Confía en que la relación con Eugenia pueda acercar posturas en un futuro no muy lejano, Cayetano - CAYETANO: Pues mira solo te puedo decir una cosa, yo he estado como cinco meses mandándola mensajes para que nos sentemos y hablemos. Ya no solo como hermanos, sino como las personas. Tú y yo si tenemos un problema lo normal es sentarse y hablar. Alguien que no quiere hablar, pues está todo dicho - CH: Esperemos que a Genoveva no le afecte mucho en la salud - CAYETANO: Eso es lo que a mí me preocupa. Yo me preocupo muchísimo de Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos. No solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente también y lo que me preocupa mucho es que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar. Ahora, el linchamiento salvaje este es una cosa que no* Pero bueno, ya se le dará respuesta donde corresponde y como corresponde