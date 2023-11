Bertín Osborne reaparece tenso y muy enfadado tras salir a la luz una nueva amante: "¡Cierra!"

No hay semana que Bertín Osborne no protagonice alguna polémica por su agitada vida sentimental. La última está relacionada con una presunta amiga especial con la que habría mantenido una relación esporádica entre 2017 y 2023. 'Las Mamarazzi', que son las que han destapado esta presunta desealtad a Fabiola Martínez -de la que se separó en 2021- que se suma a sus supuestos idilios con la artista Encarna Navarro y con la brasileña Marcia DiLele, tan solo han revelado algunos detalles de esta nueva 'amante' del artista, que se llamaría Marta, tendría 40 años, y viviría en Barcelona. Una mujer que además tendría pareja estable y que, pensando que era la única en el corazón de Bertín, habría roto con él tras salir a la luz su relación con Gabriela Guillén y confirmarse que estaría esperando un hijo con la paraguaya. Indignado, el cantante ha negado este romance y ha amenazado con emprender medidas legales si se vulnera la intimidad de Marta, una mujer anónima que como asegura es tan solo a mujer de un íntimo amigo suyo. Desbordado por todo lo que se está diciendo sobre su vida sentimental, Bertín ha reaparecido en Madrid ante las cámaras de Europa Press. Después de varias semanas refugiado en su finca sevillana y volcado en la grabación de su nuevo disco, el artista se ha reencontrado con sus hijas Eugenia y Claudia, con las que ha comido en un conocido restaurante de la capital. Tenso, nervioso e incapaz de disimular su enfado, Bertín -con una actitud muy diferente a la que nos tiene acostumbrados- ha dado la callada por respuesta a los rumores de relación con esta mujer de Barcelona y, tras subir a su coche apresurado, ha ordenado a gritos a su chófer que le pusiese a salvo de las incómodas preguntas de la prensa: "¡Cierra!". Mucho más tranquila hemos visto a su hija Eugenia, que de lo más sonriente nos ha contdo que su padre está "muy bien", asegurando que no han hablado con él sobre esta presunta infidelidad a Fabiola Martínez: "Nada nada" ha exclamado.