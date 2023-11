¡Última hora! Sonriente, tranquila y con un look rosa espectacular. Shakira llega a su juicio contra Hacienda

Este lunes 20 de noviembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de Shakira. Hoy arranca en el Palacio de Justicia de Barcelona su juicio contra Hacienda por el que, acusada de un presunto fraude fiscal de 14.5 millones de euros, se enfrenta a una pena de cárcel de 8 años y 2 meses, y a una multa de 23.8 millones. Con una puntualidad británica, la cantante ha llegado a los juzgados para estar presente en la primera de las 12 sesiones previstas, en la que prestará declaración ante el juez para intentar probar que, al contrario de lo que sostiene la Agencia Tributaria, no residía en España entre 2012 y 2014, cuando supuestamente cometió los seis delitos fiscales de los que la acusa la Fiscalía. Mientras se rumorea con que sus abogados estarían negociando un pacto de última hora para suspender el juicio y esquivar la prisión admitiendo su culpabilidad y pagando una millonaria cantidad en concepto de multa, Shakira se ha presentado en el Palacio de la Justicia de Barcelona tranquila, sonriente y saludando como si acudiese a uno de sus conciertos en lugar de sentarse en el banquillo de los acusados. Acompañada de su abogado, Pau Molins, y de varios miembros de su equipo de defensa, la artista colombiana ha sorprendido por su serenidad, llevándose la mano al corazón después de lanzar un beso antes de atravesar la puerta de los juzgados. Espectacular, Shakira ha elegido para su primer combate contra Hacienda un total look rosa, con traje sastre de corte oversize, top, bolso de mano de piel y gafas de sol en el mismo tono. Un color pastel de lo más angelical con el que la cantante de 'Acróstico' ha transmitido una imagen de pureza e inocencia de cara a su declaración ante el juez. legó el día. Este lunes, a las 9:00 horas, Shakira se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona acusada de defraudar presuntamente a Hacienda 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014. Un supuesto delito por el que la cantante, que se ha negado a pactar con la Fiscalía porque está convencida de poder probar su inocencia, se enfrenta a una pena de 8 años y 2 meses de prisión, y a una multa de más de 23.8 millones. Un juicio que se llevará a cabo presumiblemente en 12 sesiones de las cuales la colombiana solo estará presente en la primera -en la que declarará ante el juez- siguiendo las demas de modo telemático desde Miami, a donde se rumorea que regresará este mismo lunes en cuanto abandone el juicio en el que intentará demostrar que, al contrario de lo que sostiene la Agencia Tributaria, no residió en España hasta el nacimiento de su hijo pequeño, Sasha, en 2015.