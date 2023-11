Trump y Bolsonaro celebran la victoria de Milei en las presidenciales de Argentina

La victoria del ultraderechista Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina ha despertado reacciones más allá de sus fronteras, tanto entre mandatarios de la región como por parte de figuras vinculadas al conservadurismo, como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump o el de Brasil Jair Bolsonaro, entre otros. "Felicitaciones a Javier Milei por una gran carrera a la Presidencia de Argentina. ¡El mundo entero estaba mirando! Estoy muy orgulloso de ti. ¡Darás un giro a tu país y verdaderamente harás que Argentina vuelva a ser grande!", ha manifestado Trump a través de su red social, Truth Social. Por su parte, Bolsonaro ha "felicitado al pueblo argentino por la victoria" con Milei: "La esperanza vuelve a brillar en América del Sur. Que estos buenos vientos lleguen a Estados Unidos y Brasil para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan a todos nosotros", ha declarado en referencia a la presencia del Partido Demócrata en la Casa Blanca con Joe Biden y el Partido de los Trabajadores en el Palacio de Planalto, de mano de Luiz Inácio Lula da Silva. En España, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a Milei por su "gran victoria", considerando que "se abre un camino de futuro y esperanza": "¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!", ha agregado. LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA DESTACA "LA VOZ DEL PUEBLO" Desde Brasil, Lula ha evitado mencionar a Milei de forma directa, pero ha "deseado buena suerte y éxito al nuevo Gobierno" y ha mostrado su disposición a trabajar de forma conjunta, ya que "Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto". "La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica", ha declarado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha mostrado entristecido porque haya "ganado al extrema derecha en Argentina" y ha agregado que "el neoliberalismo ya no tiene propuestas para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad". Antes, su predecesor, Iván Duque, ha manifestado que ha triunfado la democracia, venciendo "el populismo, la demogaogia y al Grupo de Puebla", foro político integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana y europea. Desde Santiago de Chile, el presidente chileno, Gabriel Boric, ha destacado que se ha producido "una jornada democrática para elegir a su presidente por los próximos cuatro años", ha saludado a Milei por su triunfo y al candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, "por su digno reconocimiento de la derrota". Así, ha deseado "lo mejor" al pueblo argentino y ha prometido trabajar "incansablemente" por colaborar por el bienestar de ambas naciones. El mandatario boliviano, Luis Arce, ha señalado que el "Estado Plurinacional de Bolivia siempre será respetuoso de la voluntad democrática de nuestros pueblos", deseando "prosperidad" a Argentina y "éxitos a su presidente electo". Por otro lado, la presidenta de Honduras ha felicitado a Milei en un breve comunicado, y el Gobierno peruano, de Dina Boluarte, tras una "cálida felicitación", ha hecho hincapié en la "vocación democrática manifestada" en "esta exitosa jornada electoral". COOPERACIÓN EN LAS RELACIONES BILATERALES El dirigente en funciones de Ecuador, Guillermo Lasso, ha felicitado en nombre del Gobierno al ultraderechista, augurándole "el mayor de los éxitos para que pueda resolver los problemas acuciantes de su país y tomar las decisiones más adecuadas que mejoren la calidad de vida de los argentinos". Mientras que ha considerado que es un buen momento para las democracias de América Latina, el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, ha invitado a trabajar por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y por "un futuro próspero que busque la cooperación". Desde Uruguay, Luis Lacalle Pou ha destacado que tienen "mucho para trabajar en conjunto y para mejorar" los lazos entre los países; el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, ha reconocido "una ejemplar jornada electoral" y ha ofrecido su mano "cordial y fraternal". En Centroamérica, el Gobierno de Nayib Bukele ha expresado su interés para continuar fortaleciendo sus vínculos, caracterizados por la amistad y cooperación, y el dirigente panameño ha mostrado su confianza en trabajar juntos. "Desde Guatemala le enviamos los mejores deseos para su gestión, que será de beneficio para Argentina y sé que la relación bilateral será fortalecida en los años venideros", ha manifestado el presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei. LA OPOSICIÓN VENEZOLANA La líder opositora de Venezuela María Corina Machado ha felicitado "a todos los argentinos por un proceso electoral ejemplar, y a su presidente electo, Javier Milei": "La lucha por el cambio y la Libertad avanza en América Latina. Viva Argentina! Viva Venezuela libre!", ha agregado. Los dirigentes opositores Juan Guaidó y Henrique Capriles también han reaccionado a la noticia, el primero ha celebrado que "la libertad avanza en la región", y el segundo ha agregado que desea lo mejor para el país, "hogar también de muchos venezolanos". EEUU, DISPUESTO A TRABAJAR CON MILEI EN "PRIORIDADES COMPARTIDAS" El Gobierno de Estados Unidos ha felicitado a Milei por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones, en las que ha recibido más del 55 por ciento de los votos, con un margen de más de once puntos porcentuales sobre su rival, el peronista Sergio Massa. "Aplaudimos el sólido proceso democrático a través del cual el público argentino ha hablado. La fuerte participación y el desarrollo pacífico de la votación son un testimonio de las instituciones electorales y democráticas de Argentina", reza un comunicado del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Asimismo, ha mostrado su disposición a trabajar con el presidente electo y su gobierno "en prioridades compartidas que beneficien a los pueblos de ambos países, incluida la protección de los Derechos Humanos y la democracia, abordar el cambio climático e invertir en la clase media".