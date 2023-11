Shakira reconoce un fraude de 14,5 millones a las puertas de su juicio y elude la prisión

La defensa de Shakira ha alcanzado un pacto con las acusaciones a las puertas de su juicio en la Audiencia de Barcelona, con el que la artista ha reconocido un fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014, un acuerdo con el que ha conseguido no entrar en prisión. La previsión era que el juicio durara hasta el 14 de diciembre, pero se ha saldado este mismo lunes en solo 10 minutos en los que el tribunal ha constatado que acusaciones y defensa han presentado un acuerdo que Fiscalía, Abogacía del Estado, Abogacía de la Generalitat y la defensa de la artista han ratificado en la sala. También la propia Shakira ha ratificado el acuerdo, para lo que se ha sentado en el banco de los acusados para contestar "sí" a las dos preguntas del juez sobre si entiende de qué se le acusa y si reconoce los hechos y se conforma con la condena que se le ha impuesto. En concreto, Shakira ha reconocido seis delitos contra Hacienda con las declaraciones del IRPF y el Impuesto de Patrimonio entre 2012 y 2014, y en el pacto se ha añadido una atenuante porque antes del juicio ya devolvió el dinero defraudado. La condena pactada le supondrá a la artista una multa de 7.329.990 millones de euros (a parte de las cuotas que ya devolvió) y una pena de tres años de cárcel que no cumplirá a cambio de pagar otros 432.000 euros. A la vista del acuerdo, el tribunal ha suspendido el resto del juicio (para el que estaban citados 117 testigos las próximas semanas) y ha dictado sentencia 'in voce' en el momento: como todas las partes han anunciado que no recurrirán el fallo, la condena ya es firme. REBAJA DE PENA Y OTRA CAUSA PENDIENTE Antes de este acuerdo, la Fiscalía reclamaba para Shakira una condena a ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros, una petición de pena que ha visto reducida al haber alcanzado este pacto con las acusaciones. En paralelo, Shakira tiene pendiente una segunda causa por presunto fraude a Hacienda a través de un entramado de empresas en paraísos fiscales, un caso que está en fase de instrucción y en el que la Fiscalía reclama a la artista una deuda de 6.686.502 euros.