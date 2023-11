Prohíben salir del país a exministro hondureño de Ambiente acusado de explotación ilegal

Tegucigalpa, 20 nov (EFE).- Un juez ordenó este lunes la prohibición de salida del país al extitular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) de Honduras José Antonio Galdames, detenido el domingo bajo cargos de explotación ilegal de recursos naturales por transportar un cargamento de carbón.

Galdames quedó en libertad luego de que un juez de la ciudad caribeña de La Ceiba le dictó medidas sustitutivas a la prisión tras comparecer en la audiencia de declaración de impunidad, indicó el poder Judicial en un mensaje en X (antes Twitter).

La resolución del juez indica que Galdames, titular de MiAmbiente en el primer período del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2018), se defenderá en libertad, pero no podrá salir del país y deberá firmar cada 15 días un libro de control en el juzgado.

El exministro fue detenido este domingo en el departamento de Atlántida, en el Caribe, cuando trasladaba en un camión al menos 60 sacos con carbón supuestamente sin el permiso del Instituto de Conservación Forestal (ICF).

La detención se efectuó pese a que al momento de una requisa presentó las facturas emitidas y autorizadas por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) a la Cooperativa Agroforestal Camelias de Atlántida Limitada (COACAAL), a la que Galdames compró el carbón, según su familia.

Tras concluir la audiencia, Galdames dijo a periodistas que directivos de la cooperativa se dirigieron a la Dirección Policial de Investigación (DPI), donde él estaba detenido, para confirmar ser responsables de la venta de carbón y emisión de los documentos fiscales, pero el juez "no aceptó la declaración".

Denunció que durante su detención no se le respetaron sus derechos y recibió malos tratos, y dijo que espera que no se trate de "una persecución" contra exfuncionarios.

"Estamos en disposición de someternos a la Justicia porque no hemos cometido ningún delito, hemos trasladado un producto que tenía una factura y guía de remisión, si es legal o no, los entes correspondientes lo decidirán, pero siento que no fui tratado de la mejor manera, mis derechos han sido vulnerados, fui privado injustamente de mi libertad", enfatizó.

Galdames dijo que no descarta "proceder legalmente" contra el Estado por dañar su integridad y honor al publicar una fotografía de su detención, asimismo contra la Cooperación Agroforestal Camelias de Atlántida Limitada, a quien pagó 11.400 lempiras (462 dólares) por el carbón. EFE

