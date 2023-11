Personal de OpenAI amenaza con irse a Microsoft si la junta sigue

(Bloomberg) -- Cientos de empleados de OpenAI amenazan con renunciar y seguir al líder destituido Sam Altman a Microsoft Corp. a menos que dimita la junta actual, tras el despido mal manejado del director ejecutivo el viernes.

En una carta firmada por unos 500 de los aproximadamente 770 empleados de la startup de inteligencia artificial se dice que los firmantes “no pueden trabajar para o con personas que carecen de competencia, juicio y preocupación por nuestra misión y nuestros empleados”.

El documento continúa diciendo que, en ausencia de una nueva junta y la reincorporación de Altman y del también cofundador de OpenAI Greg Brockman, los trabajadores pueden optar por ocupar puestos en Microsoft, que acaba de anunciar que da la bienvenida a los dos ejecutivos para liderar un nuevo equipo interno de investigación de IA.

“Microsoft nos ha asegurado que hay puestos para todos los empleados de OpenAI en esta nueva filial en caso de que decidamos unirnos”.

La carta de los empleados fue informada previamente por el sitio Wired.

El documento cuenta con el respaldo de Mira Murati, la directora de tecnología de OpenAI (y brevemente directora ejecutiva interina), e Ilya Sutskever, miembro de la junta directiva que ha sido considerado decisivo en su acciones. Se produce tras una serie de publicaciones en X, anteriormente Twitter, de empleados de OpenAI con las palabras “OpenAI no es nada sin su gente”, que parecían indicar solidaridad con los destituidos Altman y Brockman.

Sutskever publicó en la red social que lamenta su participación en las acciones de la junta; él fue el miembro de la junta que le comunicó a Altman el viernes que había sido destituido, según Brockman.

El despido de Altman tomó por sorpresa a los empleados de OpenAI, según la carta, así como a Microsoft, el mayor accionista de la startup y su socio tecnológico más cercano. Una coalición de poderosos inversionistas, líderes empresariales y la empresa de software más grande del mundo intentaron sin éxito que Altman fuera reincorporado.

El domingo por la noche, la junta directiva de cuatro personas nombró en su lugar a Emmett Shear, cofundador y ex director ejecutivo del sitio web de streaming de juegos Twitch.

