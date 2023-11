Oriana, Dama y Lara, tres argentinas en busca del "sueño" español

Rafael Peña

Ceuta, 20 nov (EFE).- Desde hace más de una década el balonmano femenino español se ha convertido en un destino deseado por las jugadoras argentinas. "Es el sueño español", han reconocido a EFE Oriana Mato, Damaris Salomé y Lara Méndez, tres de las últimas que acaban de aterrizar en nuestro país en busca del profesionalismo en este deporte.

Las tres jóvenes, oriundas de Buenos Aires, se encuentran a más de 9.500 kilómetros de su casa para seguir los pasos de otras compatriotas que se encuentran jugando en España, y han decidido "aterrizar" en el CD Estudiantes de Ceuta para militar en la tercera categoría del balonmano nacional (la División de Honor Plata), con vistas a seguir escalando peldaños.

Oriana Anael Mato Sagrafena (Villa Urquiza, 2000), Damaris Salomé Fernández (Gregorio de la Ferrere, 2000) y Lara Belén Méndez Esteban (José León Suárez, 2002) son el vivo ejemplo de la pasión por un deporte como el balonmano.

"Cuando me dijeron que había la posibilidad no busqué ni donde estaba Ceuta, inmediatamente acepté", ha comentado Damaris, quien deja un hermano mayor en Argentina, mientras que Lara Belén reconoce que "no fue fácil dar el salto", ha comentado.

Antes de dar el paso, lógicamente recabaron la opinión de otras compañeras que juegan en España.

"Hablé con varias amigas que llevan muchos años en este país, me pasaron el contacto de un representante y ellas me fueron guiando y les consulté antes de venir", ha afirmado a EFE Oriana, que juega como pívot o lateral derecho.

Lara Belén, que actúa como primera línea (pivote), entiende que tenían que "dar un salto de nivel para poder vivir" de lo que les gusta: "en Argentina hasta pagamos por jugar y la idea era ser profesionales del balonmano, que es lo que nos apasiona", dijo.

"Más que las diferencias en el juego, ha sido un cambio personal de aprender a vivir sola pero queríamos vivir de lo que nos gusta y hoy en día muchos argentinos quieren irse para crecer en lo personal y en lo deportivo", ha indicado Damaris. Una opinión que también comparte Oriana: "es un cambio de cultura pero el hecho de saber que también había otras argentinas en el club me ha ayudado. Aquí te pagan por jugar y eso es un lujo", señaló.

Lara Belén, que procede de una ciudad al norte de la capital de Buenos Aires, indica que este mismo paso lo han dado muchos y muchas: "hay muchos argentinos distribuidos por España, es raro un club que no tenga".

No obstante, las diferencias con el balonmano argentino no son muchas. "El nivel de la Liga de Honor Oro argentina con la española es bastante parejo, si bien en los últimos años ha bajado el nivel por la 'fuga' de jugadoras a España, lo que ha motivado que muchos equipos empiecen a desarmarse", ha reflexionado Oriana, que comenzó a los 11 años en las filas de la Asociación Atlética Argentinos Juniors y ahí ha desarrollado su trayectoria deportiva.

Lara Belén defiende el balonmano argentino "porque, a pesar de ser amateur, está muy bien el nivel, pero muchas jugadoras se están yendo".

"Hay muchas y buenas deportistas tanto femeninas como en el lado masculino", nos apunta esta jugadora que militó en el Sociedad Alemana de Villa Ballester desde los 6 años, en el Bartolomé Mitre con 13 y en el Nuestra Señora de Luján con 17.

Oriana Anael, que dejó en su país a una hermana y a un hermano, nos cuenta que en Argentina el balonmano "siempre queda en un segundo plano, lo importante es el fútbol, y por ello juegas como puedes".

Lara tiene claro que recomienda esta "aventura" española. "No sólo animo a otras argentinas no sólo por lo deportivo sino por lo personal para conocer otro país, otra cultura y viajar, lo cual es difícil en Argentina por cómo está la economía en estos momentos", indicó.

De hecho, la División de Honor femenina de balonmano española, conocida como "Liga Guerreras Iberdrola" tiene actualmente 17 argentinas -un registro sin precedentes-, por lo que nueve de los doce equipos participantes tienen al menos a una jugadora de esta nacionalidad entre sus filas.

En las filas del CB Estudiantes las tres jugadoras están siendo titulares, aunque el equipo está en la zona baja.

"Personalmente me están yendo bien las cosas, me estoy adaptando de la mejor manera y conocer el juego de mis compañeras", ha dicho Oriana.

Damaris también precisa que "es una categoría nueva, se nota el nivel de juego, más rápido y más físico" y están "trabajando mucho" porque son "individualmente buenas, falta hacerlo mejor a nivel colectivo y además se nota mucho no haber realizado la pretemporada".

Por su parte, Lara Belén añadió que no están "teniendo los resultados" que esperaban y no están rindiendo como quieren : "somos buenas jugadoras pero hay que seguir entrenando para coordinarnos mejor como equipo", apuntó.

A la hora de hablar sobre lo que echan de menos de su país Damaris, que jugó desde los 14 años en el Club Portugués del Gran Buenos Aires y en la Escuela Manuel de Borrego, tiene claro que "la cultura, la familia, los amigos y la comida, sobre todo el asado", a lo que Lara Belén añadió que "las tradiciones, las festividades y también el público que te viene a ver los partidos ya que en Argentina acude toda la familia".

Oriana también se suma a estas añoranzas de su tierra natal. "Yo vivía en el club los fines de semana porque pasas todo el día allí con tus amigos y aquí es diferente", dijo.

Aún así, las tres jugadoras coinciden en valorar el "sacrificio" que supone estar fuera de casa.

"Me gusta mucho vivir del balonmano", ha comentado Damaris, al igual que Lara Belén quien dice que "hay momentos más difíciles que otros, sobre todo en determinadas fechas", pero lo llevan bien porque encima coinciden "tres en un mismo club".

Oriana ha afirmado que "antes de venir sabía que había argentinas en el club y eso ha hecho más fácil la adaptación porque hay gentes que comparte lo mismo que tú".

Además de la familia, se refieren a su presencia en Ceuta para apuntar que lo más difícil de llevar es "el clima por la humedad y las cuestas, además de la comida".

La selección femenina de balonmano de Argentina es algo que, por el momento, queda lejos para las tres jóvenes, aunque han estado en convocatorias de las categorías inferiores.

"Para mí es algo muy lejano porque hay muchísimo nivel", dijo Damaris, mientras que Lara apuntó que participó en varias convocatorias, "pero la mayoría de las jugadoras que forman parte del combinado nacional están en España o en otras ligas de Europa y tienen bastante nivel".

La selección argentina, considerada una de las mejores selecciones femeninas del continente con un campeonato de América conquistado en 2009 y siete subcampeonatos en 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2017 y 2018, está en un "buen momento, está creciendo y es cuestión de trabajar con la cantera", ha apuntado Lara.

"Estamos muy lejos pero tenemos muy presente a nuestro país, nuestra familia y nuestros amigos y a seguir trabajando duro para que vaya todo muy bien", han añadido. EFE

rp/cb/jpd

(foto)