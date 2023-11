Novak Djokovic se sube el listón para 2024: "Puedo ganar cuatro Grand Slam y un oro olímpico"

El tenista serbio Novak Djokovic negó que su retirada esté cerca, explicando que aguantará "mientras tenga ganas" y "pueda ganarles", en referencia a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Holger Rune, "los próximos tres grandes" del circuito ATP, al mismo tiempo que, cuando celebra 400 semanas en el número uno, se marcó como objetivo para 2024 "ganar cuatro 'Grand Slam' y un oro olímpico" en los Juegos de París. "Cuando jueguen contra mí, quiero que sientan que necesitarán el mejor tenis para poder ganarme. Eso es lo que quiero que sientan mis oponentes, sin duda, porque eso ayuda mentalmente a afrontar el partido", afirmó el serbio en declaraciones publicadas por la ATP después de coronarse 'Maestro' por séptima vez en Turín este domingo. Djokovic apuntó que ganar en un "gran escenario" hace que crezca ese "aura" de campeón, que te da "un porcentaje pequeño de ventaja" sobre sus rivales, entre los que destacó a Sinner, Alcaraz y Rune. "Son los próximos tres grandes", aseveró el serbio, que sin embargo continúa en lo más alto del ránking ATP, pese a sus 36 años. "Aguantaré mientras tenga ganas. Mientras pueda ganarles en el gran escenario, seguiré adelante. ¿Por qué parar si todavía estás ganando los títulos más importantes? Una vez que empiecen a patearme el trasero, probablemente consideraré tener un pequeño descanso o tal vez un descanso permanente del tenis profesional", confesó Djokovic sobre sus planes de futuro a corto y medio plazo. El serbio acumula 400 semanas como número uno de la ATP en diferentes periodos, un récord en el circuito y después de asegurarse por octava vez acabar en lo más alto a fin de año. "Es un logro bastante bueno, 400 semanas en el número uno nunca se había logrado en la historia. Alguien lo romperá, pero esperemos que permanezca aquí por mucho tiempo", valoró. A pesar de tener 36 años, el serbio ya piensa en subirse el listón en 2024. "Puedo ganar cuatro Grand Slam y un oro olímpico", afirmó sonriendo sobre los próximos Juegos de París. "Siempre tengo las mayores ambiciones y objetivos. Eso no va a cambiar el próximo año, eso es seguro. El impulso que tengo todavía está ahí. Mi cuerpo me ha estado escuchando bien", celebró. "La motivación todavía está presente. Al final del día, la gente te ve actuar en los grandes torneos, pero no ven todas las semanas y meses de dedicación tratando de desarrollar tu forma para que puedas llegar a tu punto máximo en los torneos que quieres. La mentalidad es la misma. No sé si voy a tener un año tan bueno en 2024, pero voy a mantener esta frescura mental", auguró Djokovic, que esta semana competirá con Serbia en las Finales de la Copa Davis en Málaga.