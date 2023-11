Microsoft ficha a Sam Altman, ex consejero delegado de OpenAI

El gigante tecnológico estadounidense Microsoft ha decidido incorporar a Sam Altman, cofundador de OpenAI y hasta el pasado viernes consejero delegado de la empresa responsable de ChatGPT, para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de IA, según ha confirmado la multinacional. En una publicación en su perfil oficial en la red social X (antiguo Twitter) el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, ha anunciado la incorporación a la compañía de Redmond de Sam Altman, quien fue destituido el pasado viernes como máximo ejecutivo de OpenAI y hasta este domingo se había rumoreado con un posible retorno a la empresa. "Sam Altman y Greg Brockman, junto con sus colegas, se unirán a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de IA", ha confirmado Nadella, expresando su deseo de que la compañía pueda dotarles de los recursos necesarios para su éxito. A través de la misma red social, Sam Altman respondía al anuncio de Nadella con un escueto "la misión continúa". En cuanto a OpenAI, el máximo ejecutivo de Microsoft ha subrayado que la compañía de Redmond sigue comprometida en su asociación y mantiene la confianza en la hoja de ruta de productos, así como en la capacidad para continuar innovando. "Esperamos conocer a Emmett Shear y al nuevo equipo de liderazgo de la OAI y trabajar con ellos", ha apuntado. El pasado mes de enero, Microsoft anunció una inversión multianual "de miles de millones de dólares" correspondiente a la tercera fase de su asociación a largo plazo con OpenAI para acelerar los avances en IA. El acuerdo seguía las inversiones anteriores en 2019 y 2021 y extiende la colaboración entre ambas empresas a través de la investigación y la supercomputación de IA, permitiendo a cada una comercializar de forma independiente las tecnologías de IA avanzadas resultantes. NUEVO CEO INTERINO DE OPENAI Por otro lado, el consejo de administración de OpenAI ha decidido nombrar como nuevo consejero delegado interino de la compañía a Emmett Shear, cofundador y ex consejero delegado de Twitch, lo que cerraba la puerta al retorno de Sam Altman a la dirección de la empresa creadora de ChatGPT, después de su cese del pasado viernes. Según informan varios medios estadounidenses y adelantó 'The Information', a pesar de las conversaciones al respecto mantenidas durante el fin de semana, finalmente Sam Altman no regresará como consejero delegado de OpenAI, startup que cofundó en 2015, y en su lugar Emmett Shear, cofundador de Twitch, propiedad de Amazon, asumirá el cargo de máximo ejecutivo de manera interina, habría informado a la plantilla Ilya Sutskever, cofundador y directivo de OpenAI. De este modo, Shear se convertiría en el segundo consejero delegado interino de OpenAI en apenas tres días, después de que la junta reemplazase el viernes inicialmente a Altman por la directora de tecnología Mira Murati, aunque los principales inversores de OpenAI, incluido Microsoft, y decenas de empleados se unieron al lado de Altman durante el fin de semana en un esfuerzo por restituirlo como director ejecutivo. En este sentido, el propio Altman publicaba este domingo en su perfil en la red social X (antigua Twitter) una fotografía en la que aparecía en las instalaciones de OpenAI postando una acreditación como invitado acompañada de la afirmación "primera y última vez que uso una de estas", lo que indicaba su voluntad de bien regresar a la dirección de la empresa o no volver. OpenAI anunció el pasado viernes la "salida" de Sam Altman como consejero delegado y miembro de la junta directiva alegando una pérdida de confianza de la junta directiva y afirmando que Altman "no fue consistentemente honesto en sus comunicaciones" con este órgano, algo que, "perjudicó su capacidad para ejercer sus responsabilidades". "La salida del Sr. Altman se produce tras un proceso de revisión deliberante por parte de la junta, que concluyó que no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con la junta, lo que obstaculizó su capacidad para ejercer sus responsabilidades. La junta ya no confía en su capacidad para seguir liderando OpenAI", recogía el comunicado.