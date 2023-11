Lunes, 20 de noviembre de 2023 (22.00 GMT)

ARGENTINA TRANSICIÓN

Milei confirma los dos primeros nombres de su futuro Gobierno

Buenos Aires, (EFE).- El presidente electo de Argentina, Javier Milei, confirmó este lunes los dos primeros nombres de su futuro Gobierno, que constará de ocho ministerios y que asumirá el 10 de diciembre. De momento, el líder de La Libertad Avanza (LLA, ultraderecha) anunció que el Ministerio de Justicia estará a cargo del abogado penalista Mariano Cúneo Libarona y que su excandidata a gobernadora por la Provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, será titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)."Estamos integrando a especialistas de diversos espacios, pero con convicción de cambiar a la Argentina hacia las ideas de la libertad".

Macri, el otro ganador de las elecciones argentinas tras apostar por Milei

Buenos Aires, (EFE).- El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) fue el otro gran ganador de las elecciones argentinas tras apostar por el ultraderechista Javier Milei, quien fue elegido mandatario en la segunda vuelta celebrada este domingo. Ahora que Milei ganó las elecciones, Macri "va a tratar de convertirse en el gran arquitecto" de su Gobierno, señala a EFE el politólogo Carlos Fara, lo cual "va a traer conflictos" porque el libertario "no se va a dejar copar" el Ejecutivo, ya que es un hombre "de personalidad, vehemente".

Sergio Massa continúa como ministro de Economía de Argentina

Buenos Aires, (EFE).- El excandidato oficialista a la Presidencia argentina, Sergio Massa, continuará como ministro de Economía y dispuso un equipo de transición que apoye al presidente, Alberto Fernández, en sus contactos con el mandatario electo, Javier Milei, según informaron este lunes fuentes oficiales. Fuentes de la cartera de Economía informaron del encuentro que el titular del Palacio de Hacienda mantuvo este lunes junto a sus más estrechos colaboradores para establecer un equipo de trabajo que ayude al mandatario peronista en su transición con el jefe del Ejecutivo libertario que asumirá el 10 de diciembre.

EE.UU. asegura que Israel no está intentando borrar al pueblo palestino del mapa

Washington, (EFE) .- El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, llamó este lunes a utilizar correctamente la palabra genocidio y aseguró que Israel no está intentando borrar al pueblo palestino ni a Gaza del mapa. "Israel no está intentando borrar al pueblo palestino del mapa ni tampoco a Gaza. Israel está tratando de defenderse de una amenaza terrorista genocida", afirmó Kirby en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca. Por ello, agregó, es necesario que cuando se use la palabra "genocidio" se utilice "apropiadamente".

López Obrador reivindica creciente rol del Ejército en aniversario de Revolución Mexicana

Ciudad de México, (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este lunes, por última vez en su mandato, el desfile conmemorativo por el 113 aniversario de la Revolución Mexicana, una efeméride que aprovechó para reivindicar el creciente rol del Ejército mexicano. En el acto, que se celebró en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador apuntó: "esta fecha es histórica y fundacional en varios sentidos" y dijo que entre "otros logros de la revolución de 1910 destaca la creación de las Fuerzas Armadas". Recordó que el actual Ejército mexicano nació al llamado del gobernador Venustiano Carranza para desconocer y combatir a Victoriano Huerta luego del golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero.

Funcionarios de EE.UU. viajarán a Panamá para trabajar con las autoridades migratorias

Washington, 20 nov (EFE).- Un grupo de funcionarios de Estados Unidos viajará a Panamá para trabajar con las autoridades del país centroamericano en el procesamiento de solicitudes de migrantes, confirmaron a EFE fuentes con conocimiento del asunto. El equipo de funcionarios, integrado por trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, ayudarán al Gobierno panameño a revisar las solicitudes de los migrantes que lleguen al país y a deportar a quienes no cumplan con los requisitos para quedarse, avanzó la cadena estadounidense CBS.

Biden celebra su cumpleaños indultando a dos pavos de Acción de Gracias

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió este lunes con la tradición de indultar a dos pavos con motivo de Acción de Gracias, durante una ceremonia en la Casa Blanca que coincidió con el día de su 81 cumpleaños. Las aves afortunadas este año fueron 'Liberty' y 'Bell', dos pavos de Willmar (Minnesota) que gracias al perdón presidencial gozarán de un retiro dorado en lugar de convertirse en la cena de alguien el próximo jueves. Cada año por estas fechas, unos 200 millones de pavos son sacrificados en Estados Unidos como plato estrella del Día de Acción de Gracias, que conmemora un banquete compartido entre colonos ingleses e indígenas en 1621 para celebrar una buena cosecha.

Muere en Cuba un preso del 11J por una afección pulmonar desarrollada en la cárcel

La Habana, (EFE).- Un preso cubano de 36 años que fue condenado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 ha muerto por una afección respiratoria que presuntamente desarrolló en prisión, denunciaron a EFE este lunes allegados y activistas. Luis Barrios Díaz, con problemas respiratorios desde agosto, falleció este domingo en el hospital La Covadonga de La Habana, a donde había sido llevado apenas dos días antes desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, una localidad a las afueras de la capital. Según el relato coincidente de los hechos, el hombre fue trasladado de prisión al centro médico por una grave insuficiencia respiratoria el viernes, tras una gestión de la familia ante las autoridades penitenciarias.

EE.UU. anuncia un nuevo envío de armas a Ucrania valorado en 100 millones de dólares

Washington, (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes el envío de un nuevo paquete armamentístico, valorado en cien millones de dólares, para ayudar a Ucrania en su defensa contra Rusia.Según informó el Departamento de Defensa en un comunicado, el paquete incluye capacidades adicionales de defensa aérea, munición de artillería, armas antitanque y otros equipos "para ayudar a Ucrania a defender su territorio soberano y luchar por su libertad" frente a la agresión rusa.El paquete se incluye dentro de la ayuda militar ya autorizada, según aseguró el Gobierno estadounidense.

Los empleados ponen en jaque a OpenAI tras tres días de crisis por la salida de Altman

Nueva York, (EFE).- Casi todos los trabajadores de la empresa de inteligencia artificial OpenAI amenazaron con dimitir y seguir a su ex consejero delegado, Sam Altman, al gigante tecnológico Microsoft en el que es el último capítulo de las 72 horas de crisis que amenazan la estabilidad de la creadora de ChatGPT. Unos 700 trabajadores, de los 770 con los que cuenta la compañía, han pedido la dimisión de los miembros actuales de la junta directiva después de las destituciones el pasado viernes de Altman y de Greg Brockman, quien ocupaba la presidencia de la compañía, publicó Bloomberg. EFE

