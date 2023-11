La UNRWA denuncia la muerte de al menos 176 refugiados en sus escuelas en Gaza desde el 7 de octubre

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este domingo la muerte de al menos 176 personas que se estaban refugiando de los bombardeos israelíes en sus escuelas en la Franja de Gaza. "Desde que comenzó la guerra, se ha informado de que al menos 176 personas refugiadas en las instalaciones de UNRWA han muerto y casi 800 han resultado heridas durante bombardeos de las fuerzas israelíes", ha declarado el comisionado general de la misión, Philippe Lazzarini, que ha señalado que no han podido confirmar por el momento la cifra de víctimas pero que están verificándolas. No obstante, ha confirmado que al menos 17 de sus instalaciones han sido bombardeadas de forma directa. "El gran número de instalaciones de la UNRWA afectadas y el número de civiles muertos no pueden ser simplemente 'daños colaterales'. En la mayoría de las instalaciones afectadas había familias", ha agregado. Así, ha remarcado que entre las familias hay personas mayores, padres y niños, y ha recordado que todos los edificios "estaban claramente marcados" como instalaciones de la ONU con bandera azul. Además, Lazzarini ha hecho hincapié en que la misión comparte periódicamente las coordenadas de los edificio con las partes en el conflicto. "Esta guerra cruel está llegando a un punto sin retorno cuando no se respetan todas las reglas, con un claro desprecio por las vidas de los civiles. Hago un llamamiento una vez más para que prevalezca la humanidad y para un alto el fuego humanitario ahora mismo", ha expresado. Asimismo, ha indicado que el ataque contra la escuela de Al Fajura, ubicada en el norte de Gaza y convertida en refugio, dejó al menos 24 muertos. A principios de mes, otro ataque se saldó con la vida de doce personas y hubo 54 heridos. "Esta es otra prueba más de que nadie ni ningún lugar está seguro en Gaza. Una vez más, los refugios destinados a brindar seguridad y protección a los civiles han sido atacados, matando a muchas personas, incluidos niños. Estos actos no sólo contravienen descaradamente las reglas de la guerra, sino que también muestran un total desprecio por la humanidad", ha agregado.