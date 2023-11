Gabriela Guillén zanja de un plumazo los rumores de acercamiento a Bertín Osborne. ¿Han estado juntos en Cáceres?

Todas las alarmas se han encendido este domingo cuando Gabriela Guillén ha compartido una historia en su cuenta de Instagram disfrutando de una montería en una finca de Cáceres con Bertín Osborne. A pesar de que no se veía al artista sí se escuchaba claramente su voz, lo que ha desatado de inmediato los rumores acerca de un posible acercamiento en la expareja. Algo cuanto menos sorprendente, ya que después de que el presentador dejase claro que no quería tener ningún tipo de relación con ella más allá de hacerse cargo económicamente del hijo que espera si las pruebas de paternidad demuestran que es suyo, la propia Gabriela estallaba en 'Y ahora Sonsoles' y confesaba su decepción con Bertín por cómo se ha comportado desde que se quedó embarazada. Era el programa 'Fiesta' el que revelaba a primera hora de la tarde de este domingo que ambos podrían estar juntos en una finca en Extremadura, lo que daría un giro de 180 grados al culebrón en el que se ha convertido su relación en los últimos meses. Ante el aluvión de mensajes por su presunto reencuentro con el cantante de rancheras, la paraguaya eliminaba el vídeo de sus redes sociales y explicaba al tertuliano Aurelio Manzado que de acercamiento a Bertín nada de nada: "Es justo de hace un año. Me ha saltado el recuerdo. Está puesto que es de hace un año en la misma fecha". Una versión que los colaboradores de 'Fiesta' no han acabado de creerse, ya que al compartir recuerdos en Instagram aparece la fecha original de la imagen o el vídeo, y no era así en la publicada por Gabriela. Además, casualmente, el artista se encontraría este fin de semana en Cáceres. ¿A qué está jugando la fisioterapeuta? ¿Se habría enterado del paradero de Bertín y habría querido sembrar la duda acerca de un posible reencuentro o, por el contrario dice la verdad y simplemente recuperó este recuerdo de hace un año sin caer en la cuenta de que se escuchaba la voz del padre de su futuro hijo? Las cámaras de Europa Press han captado en exclusiva a Gabriela saliendo de su domicilio en Madrid poco después de que surgiese esta nueva polémica y, sonriente y despreocupada ha dejado claro que ni ha visto al canante ni ha habido ningún tipo de acercamiento: "Es un recuerdo que tenía, justo hace un año. Con él nada, nada que decir, esde un año". "Todo bien pero no he hablado con él de cara al parto" ha zanjado.