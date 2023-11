Eslovaquia amplía un mes más el control en la frontera con Hungría para frenar la migración irregular

El Gobierno de Eslovaquia ha prolongado hasta el 23 de diciembre los controles en la frontera sur con Hungría como forma de controlar el aumento de la migración irregular, en un momento en el que son ya varios los países de la región que están ejecutando medidas de este tipo. "El objetivo (...) es prevenir un aumento de la migración ilegal secundaria y la amenaza asociada al orden público y la seguridad de Eslovaquia", ha explicado el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, en un comunicado que recoge la agencia eslovaca de noticias TARS. Las autoridades eslovacas prevén que se destinen unos 3,18 millones de euros para cubrir las necesidades que deriven de esta nueva prórroga, destacando que la medida ha estado logrando el efecto deseado, con una caída significativa de las detenciones de personas que en situación irregular pretendían cruzar. No obstante, Estok ha señalado que la actual escalada del conflicto en Oriente Próximo "puede desencadenar nuevas oleadas migratorias", por lo que "es necesario continuar el control de la frontera interna con Hungría, ya que es una medida importante en la lucha contra el terrorismo". "A pesar de que estamos registrando una disminución en el número de personas detenidas que se encuentran en nuestro territorio sin autorización, queremos continuar con nuestra actitud enérgica hacia todos los traficantes y así seguir enviando la señal de que no pasarán fácilmente a nuestro territorio", remarca. "Al mismo tiempo, cumplimos con el estatus de socio europeo fiable que puede garantizar no sólo la seguridad de sus ciudadanos, sino también impedir la penetración de elementos peligrosos en Europa. Debemos darnos cuenta de que en este caso estamos luchando contra los grupos criminales organizados", ha añadido. Desde el 5 de octubre, Eslovaquia ha reforzado de manera temporal sus controles fronterizos con Hungría. Con anterioridad, Polonia, Austria y República Checa llevaron a cabo medidas similares, debido a un aumento de migrantes que salen de Oriente Próximo a través de la ruta de los Balcanes.