Escritoras panameñas buscan derribar estereotipos tras su paso por feria literaria chilena

Santiago de Chile, 20 nov (EFE).- Panamá cerró este fin de semana su participación como país invitado en la 42° edición de la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), un evento en el que el istmo buscó posicionar a algunas de sus autoras más reconocidas y "derribar estereotipos".

Las escritoras panameñas Consuelo Tomás, Damaris Serrano y Marixa Lasso representaron a Panamá en la feria que se celebró del 10 al 19 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, uno de los más importantes de Chile.

"Somos el centro del mundo, pero al mismo tiempo somos un país muy desconocido y tergiversado, sobre el que hay muchos estereotipos", aseguró a EFE Serrano, minutos antes de presentar su libro "Panamá, recuentos de la nación en diáspora".

Serrano, crítica literaria, ensayista y profesora en la Wright State University (Estados Unidos), dijo que la participación de Panamá en eventos literarios como este permite "desmitificar esa imagen de que es un país pequeño que solo se dedica al comercio y que ha dejado de lado las letras y la cultura".

"No somos solo un canal, somos mucho mas", agregó.

El Canal de Panamá, una de las obras más espectaculares de la ingeniería moderna y por donde pasa el 5 % del comercio mundial, es precisamente el hilo conductor del libro "Erased: The Untold Story of the Panama Canal", de la historiadora Marixa Lasso y recientemente publicado en español.

"El libro trata sobre cómo se ha escrito la historia del trópico y cómo hay que escribir otra fuera de los estereotipos", apuntó a EFE Lasso, quien también dio una charla sobre los equilibrios que tienen que hacer los historiadores para mantener "el rigor académico y tratar de llegar a la vez a públicos más amplios".

En el estand de Panamá, patrocinado por el Ministerio de Cultura de Panamá, con quien EFE mantiene una colaboración en la promoción del patrimonio cultural panameño, y la Embajada panameña en Chile, también hubo presentaciones musicales la cantautora Karla Lamboglia y obras disponibles de premios nacionales como Ricardo Miró, Carlos Francisco Changmarín y Gustavo Batista.

"La relación de Panamá y Chile es una relación fructífera de muchos años. En 2005, Chile fue el país invitado a la Feria Internacional del Libro de Panamá", expresó Eduardo Castillo, presidente de la Cámara Chilena del Libro.