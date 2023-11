El museo Guggenheim de Nueva York nombra a una directora por primera vez en su historia

Nueva York, 20 nov (EFE).- El Museo y la Fundación Solomon R. Guggenheim ha nombrado este lunes a la holandesa Mariët Westermann como directora y CEO del grupo museístico en Nueva York, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en dirigir la institución.

Así lo ha anunciado el propio Guggenheim en la red social X (antes Twitter), donde ha aclarado que Westermann dirigirá la fundación y su sede principal de Nueva York, así como supervisará la colección que se expone en Venecia y colaborará con los directores del museo de Bilbao.

Además, participará en la apertura de una galería en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, un país donde la presencia de las mujeres en el espacio público, y particularmente en puestos de responsabilidad, es muy escasa.

Westermann, actualmente viceconsejera, directora ejecutiva y profesora de Humanidades y Arte en el campus de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi, sustituirá al anterior director de la fundación, Richard Armstrong, que dimitió este verano.

La holandesa ha estado unida al arte desde el inicio de su trayectoria: fue CEO de la fundación artística Mellon y directora asociada de la institución Clark Arts, y, antes de trabajar en Abu Dabi de la mano de NYU, dirigió su Instituto de Bellas Artes en el campus de la Gran Manzana.

Según la Universidad de Nueva York, su principal área de estudio es el arte de Países Bajos, un tema sobre el que ha publicado varios libros, como "A Wordly Art: The Dutch Republic, 1585-1718", o "Art and Ideas; Anthropologies of Art".