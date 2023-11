El ministro alemán de Economía avisa de que el fallo del Constitucional encarecerá la factura de la luz

La decisión del Tribunal Constitucional de Alemania de anular la enmienda presupuestaria que permitió transferir 60.000 millones de euros en recursos contra la Covid-19 a un fondo para combatir el cambio climático puede suponer un incremento en la factura energética para los hogares y empresas ante la imposibilidad de que el Gobierno volviera a fijar topes a los precios, según ha advertido el vicecanciller y ministro alemán de Economía, Robert Habeck. En una entrevista con la emisora Deutschlandfunk, el ministro alemán ha avisado de que, en caso de una crisis, el Gobierno "ya no podrá frenar los precios del gas y la electricidad y tendremos precios más altos", alertando además del impacto de la sentencia en la competitividad de la economía germana. En este sentido, Habeck ha señalado que estos programas suelen estar diseñados para garantizar que las empresas reciban subvenciones para volverse climáticamente neutrales, invirtiendo en acero ecológico, en la industria solar, en el desarrollo de la producción de baterías. "La mitad del mundo está subsidiando este mismo proceso. China y Corea del Sur y Estados Unidos especialmente. Así que estamos en un entorno altamente competitivo", ha recordado. De esta manera, el ministro germano ha indicado que el Gobierno aún no ha decidido cómo actuará y está a la espera de las instrucciones sobre cómo proceder legalmente. "No hay propuestas concretas y reales, especialmente con un volumen de 60.000 millones. ¿Dónde quiere recortar 60.000 millones en prestaciones sociales?", ha apostillado.