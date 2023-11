Detenido en Vitoria por poseer y compartir vídeos de pornografía infantil tras la denuncia de una ONG de EEUU

Un hombre de 30 años de edad ha sido detenido en Vitoria-Gasteiz como presunto autor de un delito de corrupción de menores, al poseer y compartir pornografía infantil a través de internet, gracias a la denuncia de una ONG norteamericana. Según ha informado la Policía Nacional, que ha practicado el arresto, las pesquisas se iniciaron a principios de año por la Unidad Central de Investigación Tecnológica, tras recibir una denuncia de la NCMEC (National Center for Missing and Exploited). Esta organización sin ánimo de lucro ejerce "como sistema centralizado" en EEUU para canalizar las denuncias de proveedores de servicios electrónicos y ciudadanos en general relacionadas con pornografía infantil, abuso sexual infantil, turismo sexual, explotación sexual de menores, "y cualquier otro contenido en línea relacionado con estos temas". La denuncia informaba de que, desde España, un usuario había utilizado el servicio de un conocido portal de búsquedas en internet para subir a la red fotografías de contenido pedófilo. Tras las gestiones técnicas de verificación para determinar exactamente desde qué punto del país se habían realizado las conexiones a internet, los agentes ubicaron al usuario de esas conexiones en la capital alavesa. Para dificultar las investigaciones y eludir la acción de la justicia, el detenido utilizaba una tarjeta telefónica comprada en un locutorio de Vitoria a nombre de otra persona. Sin embargo, ello no impidió que los investigadores de la Brigada de Policía Judicial de Álava le identificaran "plenamente" y determinasen con exactitud cuál era su domicilio. Finalmente, el pasado mes de octubre y previa autorización judicial, se practicaron dos registros domiciliarios y se procedió a la detención del sospechoso, un hombre de 30 años con antecedentes previos por hechos similares. En los registros, los investigadores se incautaron de diversos dispositivos electrónicos con archivos de pornografía infantil.