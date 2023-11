Más de 350 profesionales de 21 países recogen 4.100 firmas con el segundo manifiesto de apoyo a Palestina

Un total de 354 profesionales de diferentes ámbitos y de 21 países han firmado el segundo manifiesto de apoyo al pueblo palestino, 'Hay que parar la guerra', que denuncia que "ni terrorismo, ni genocidio" y propone el alto el fuego, la mediación de la ONU y un acuerdo basado en la existencia de los dos Estados. El documentado, que se publicó por primera vez el 29 de octubre en el periódico El País, se ha presentado este domingo en el Ateneo de Madrid. El manifiesto promovido por Recortes Cero, y se ha publicado también este domingo en el mismo periódico como publicidad financiada por aportaciones de sus firmantes. Desde las 1.000 firmas iniciales, el manifiesto cuenta ya con 4.125 firmas de España, 7 países europeos más (Francia, Italia, Gran Bretaña, pero también candidatos como Serbia), y 13 países iberoamericanos (Colombia, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Bolivia), entre las que hay algo más de 350 profesionales destacados a nivel internacional o en sus propios países, además del apoyo de 89 organizaciones. Entre las nuevas firmas se encuentran Andreu Buenafuente, Antonio Maestre, Jordi Évole, Joaquín Estefanía y Jon Sistiaga, los músicos C Tangana, Ana Belén, Víctor Manuel, Carlos Tarque, Rosendo, Ramoncín, los miembros de Love of Lesbian, la banda Vetusta Morla, Marwán, Ismael Serrano o la cantautora Annie B Sweet. También firman los actores Luis Tosar, Geraldine Chaplin, Loles León, Alberto Ammann, Hector Alterio, los directores Pedro Almodóvar e Isabel Coixet, directores de teatro como Mario Gas, o los economistas Julen Bollaín, Juan Francisco Martín Seco y Miren Etxezarreta, además de escritores como Clara Usón, Elvira Navarro, Luisgé Martín, Marcos Giralt, el editor Jorge Herralde o el poeta Antonio Gamoneda. Además, las firmas iberoamericanas están representadas por los expresidentes de Ecuador y Honduras, Rafael Correa y Manuel Zelaya, marido de la actual presidenta, el presidente del Grupo de Puebla, Marcos Enríquez Ominami, y una larga lista de personalidades de la cultura, como la directora y el actor argentinos Cristina Benegas y Víctor Laplace, o el músico colombiano Jorge Velosa. MANIFIESTO El texto empieza asegurando que las "criminales acciones terroristas" de Hamás merecen la condena "más enérgica", pero no pueden servir para justificar el genocidio que practica el Estado de Israel contra el pueblo palestino. "Tanto vale una vida israelí como una palestina", denuncian. El documento resalta que pretende la "la libre determinación, incluido el derecho a un Estado palestino independiente, tal y como reconoce la ONU" y concluye con dos peticiones. La primera de estas es una exigencia a Israel para "que detenga los bombardeos de inmediato y cumpla el derecho internacional y habilite un corredor humanitario" y, en segundo lugar, a Hamás para detener "sus ataques terroristas y la liberación incondicional de los rehenes". El manifiesto propone el alto el fuego, la mediación de la ONU, un acuerdo basado en la existencia de los dos Estados, y la implementación de la proposición aprobada por el Congreso en el 2014, en la que se insta al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado.