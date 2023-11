La banca española ofrecen depósitos en Europa de entre al 3% y el 5% de interés

Los bancos españoles que operan en el segmento minorista en otros países europeos (Santander, BBVA, Bankinter, Abanca, CaixaBank, a través de BPI, y Sabadell, esta a través de TSB) ofrecen en dichos países depósitos y remuneraciones en cuentas corrientes que se sitúan de media entre el 3% y el 5%, a pesar de que en España la remuneración es mucho más baja o, directamente, no existe. Aunque es algo que se ha criticado a las entidades desde que comenzó la subida de los tipos de interés, estas siempre han atribuido la escasa remuneración a la amplia liquidez que existe en el sistema bancario y a que el precio del pasivo se establece mediante libre mercado. Aismismo, también se suele argumentar las diferencias que existen entre países del euro y países con otras divisas, como Reino Unido o Polonia, ya que la situación de tipos de interés es diferente. En Italia, el único banco español presente con negocio y operativa en el segmeto minorista es BBVA, que recientemente alcanzó los 360.000 clientes y opera de forma exclusivamente digital. La entidad ofrece una remuneración del 4% al saldo en cuenta corriente hasta el 31 de enero de 2025. Asimismo, ofrece un depósito a sus clientes que renta un 4,25% y puede contratarse con saldos de hasta 50.000 euros. Esto contrasta con la situación en España, donde BBVA opta por remunerar a los clientes que recomiendan el banco a amigos o familiares, pero no remuneran el saldo en cuenta corriente. El único depósito disponible en su página web es un depósito combinado con un fondo que ofrece un interés fijo de entre el 0,15% y el 0,65% TAE. En Portugal están presentes Bankinter, Santander, Abanca y CaixaBank, a través de BPI. El banco liderado por María Dolores Dancausa ofrece la misma Cuenta Nómina que en España, remunerando un 5% el primer año y un 2% el segundo año. Así como una cuenta remunerada al 1%, que en el caso de España puede llegar al 1,50% en caso de alcanzar un saldo de más de 50.000 euros. No obstante, Bankinter ofrece otros tres depósitos para sus clientes. Uno para nuevos clientes que renta un 4% TAE con un vencimieno de cuatro meses, un depósito para clientes actuales que renta un 3,5% a seis meses, y un depósito a un año que ofrece un interés TAE del 3%. En España, la oferta de Bankinter en depósitos se limita a depósitos en dólares, que rentan un 4% TAE en el caso del depósito a un año, o un 3,84% TAE, para el depósito a medio año. Banco Santander ofrece en Portugal una oferta variada de depósitos bancarios. Por un lado, ofrece unos depósitos a seis meses con una TAE del 2,10% para saldos de menos de 15.000 euros y del 2,25% para saldos mayores. También tiene un depósito vinculado a su Cuenta Mundo 123, con un interés del 2,30%, así como un depósito para clientes con hipotecas que les ofrece un 3,50% y se puede contratar dede 15.000 euros. En España, el banco liderado por Ana Botín no ofece de forma generalizada depósitos a clientes minoristas, únicamente fondos de inversión y seguros de ahorro. Respecto a Abanca, ofrece un depósito de bienvenida a nuevos clientes al 3% a 12 meses, mientras que para los clientes actuales, la remuneración es del 2,75%. En España, el banco no ofrece depósitos de forma generalizada a sus clientes y solo remunera al 2% los saldos en cuenta corrientes durante el primer año. De su lado, BPI ofrece un depósito para clientes con hipoteca a un año de vencimiento con un interés del 3,50%, mientras que para otros clientes la oferta incluye un 2,25% TAE en un depósito a dos años o del 2% en el caso de tres años. En España, CaixaBank centra su oferta en seguros de ahorro, aunque ofrece un depósito a un 1% TAE a un año, con la posibilidad de elevar esa remuneración si se contratan productos y servicios adicionales. REINO UNIDO Y POLONIA. En los otros dos países en los que la banca española tiene presencia están fuera de la zona euro, por lo que los intereses ofrecidos son ligeramente superiores al depender de políticas monetarias ajenas al Banco Central Europeo (BCE). El británico TSB, propiedad de Sabadell, remunera el ahorro en cuenta corriente con un 2,92% TAE. Asimismo, ofrece un depósio que renta un 4% a un año, y otro que renta un 5,20% y tiene un vencimiento de dos años. Con todo, el banco catalán es de los más agresivos en España en lo que se refiere en reuneración al ahorro. Recientemente, comunicó que ofrecería una rentabilidad indefinida del 2% para su cuenta 'online' para un saldo máximo de 20.000 euros. De su lado, Santander ofrece dos cuentas corrientes remuneradas en Reino Unido. Una que ofrece un interés del 3,50% para un saldo de hsata 25.000 libras (28.700 euros), y otra que remunera un 7% hasta 4.000 libras (4.600 euros). La oferta se completa con dos depósitos a un año que rentan un 3,20% y un 5,25%, así como un depósito con aportaciones periódicas que ofrece un interés anual del 5%. En Polonia, donde solo está presente Santander, remunera el saldo en cuenta corriente al 2%, mientras que ofrece un depósito al 5% TAE a tres meses, otro de un 5% TAE a cuatro meses y un depósito que renta un 2,5% a un año.