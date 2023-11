Helicópteros israelíes dispararon contra milicianos y civiles del festival durante el ataque del 7 de octubre

Varios helicópteros militares israelíes dispararon contra milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y también contra civiles que participaban en el Nova Festival, un festival de música electrónica atacado por el grupo armado palestino el pasado 7 de octubre, según un informe de las fuerzas de seguridad israelíes citado por la prensa hebrea. El informe se basa en el testimonio de milicianos de Hamás que fueron apresados el 7 de octubre y señala que los disparos del helicóptero alcanzaron a civiles que participaban en el evento musical, recoge el diario israelí 'Haaretz'. El texto destaca además que Hamás no tenía conocimiento de que se estaba celebrando este festival musical junto al kibbutz Reim, muy cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Según el informe, las fuerzas israelíes "tuvieron dificultades para identificar a los milicianos de Hamás" y que los pilotos "emplearon artillería" que alcanzó a civiles. "Los terroristas de Hamás tenían orden de mezclarse lentamente con la multitud y no moverse bajo ninguna circunstancia", señala. "Así, intentaron engañar a la Fuerza Aérea para que creyera que los que estaban abajo eran israelíes. Este engaño funcionó durante un tiempo, hasta que los helicópteros Apache se liberaron de todas las restricciones. Los pilotos tuvieron dificultades para distinguir quién era un terrorista y quién era un israelí", prosigue. El documento explica que "cuando se percataron, algunos decidieron emplear munición de artillería contra los terroristas por su cuenta, sin tener autorización de sus superiores". El diario 'Yedioth Aharonoth' también recoge que helicópteros de las Fuerzas Aéreas israelíes realizaron intervenciones en el ataque de Hamás del 7 de octubre, aunque no especifica que abrieran fuego contra civiles israelíes. La Policía estima que en el festival murieron 364 personas, pero no ha publicado la identidad de las víctimas. El discurso oficial sostiene que fueron los milicianos de Hamás los que masacraron a los participantes en el festival.