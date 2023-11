Fernando Martínez de Irujo desvela en qué punto se encuentra su situación familiar

Desde que Cayetano Martínez de Irujo se sentase en el plató de 'TardeAR' con Ana Rosa Quintana y asegurase que la relación con su hermana Eugenia estaba otra vez tocada, las informaciones no han cesado y hemos sabido que el enfrentamiento del jinete con todos sus hermanos es un hecho. Además, hace unas semanas conocíamos el problema legal de Eugenia Martínez de Irujo: Una de sus empresas ha sido denunciada por la Fiscalía por un presunto delito contra el Medio Ambiente por extraer presuntamente agua de Doñana a través de 8 pozos ilegales para el regadío de una finca de naranjas gestionada por la compañía cuya presidencia -rotatoria con varios de sus hermanos- ostenta en la actualidad la duquesa de Montoro. En este contexto, hemos hablado con Fernando Martínez de Irujo y le hemos preguntado por la situación familiar de sus hermanos y nos ha asegurado que no hay polémicas entre Eugenia y Cayetano: "No hay polémica". Por supuesto, también le preguntábamos por la polémica de su excuñada, Genoveva Casanova, con el Príncipe Federico de Dinamarca y nos contestaba rotundamente: "Estamos en un acto solidario", haciendo referencia a 'El Rastrillo Nuevo Futuro'. Fernando asistía a este mercadillo solidario para apoyar la causa benéfica: "Eso siempre, eso siempre" y aseguraba encontrarse muy bien en estos momentos: "Muy bien, gracias".