España será cabeza de serie tras su octava clasificación directa consecutiva a Eurocopa

Madrid, 19 nov (EFE).- La selección española certificó con su goleada a Georgia su liderato y ser una de las cinco mejores selecciones de todos los grupos de la fase de clasificación, lo que le permite ser cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa 2014, tras superar su octava fase de clasificación consecutiva para el torneo europeo, la decimosexta sumando las mundialistas.

España no se pierde un gran torneo desde la Eurocopa 1992, cuya fase de clasificación fue la última que no superó. Con derrotas ante la antigua Checoslovaquia y Francia que provocaron el cese de Luis Suárez como seleccionador y la llegada de Vicente Miera que no cambió el rumbo tras caer con Islandia. Acabó tercera de grupo y fuera de la cita europea.

Desde entonces ha sellado siempre su pase a un gran torneo, Eurocopa y Mundial, con 16 participaciones consecutivas y tres conquistas, las Eurocopas 2008 y 2012 más el Mundial 2010.

Camino a la cita de Alemania 2024, la selección española tuvo un traspié, en la segunda jornada en Glasgow, con una dura derrota ante Escocia, a la que reaccionó con contundencia venciendo seis partidos de forma consecutiva para sellar su pase con dos jornadas por disputarse. Siete triunfos y una derrota en ocho jornadas con un balance de 25 tantos a favor y cinco en contra.

España es, junto a Alemania, la selección más laureada del torneo con tres títulos (1964, 2008 y 2012), y buscará de nuevo el éxito tras quedarse a puertas de la final en la Eurocopa 2020, disputada en 2021 por la pandemia, con Luis Enrique Martínez al mando y cediendo solamente desde la tanda de penaltis ante Italia, que posteriormente se proclamó campeona.

Alemania, que será anfitriona, también posee tres títulos. Francia e Italia tienen dos en su historial. El resto de campeonatos se lo reparten las extintas Unión Soviética y Checoslovaquia, Holanda, Dinamarca, Grecia y Portugal.

La Eurocopa será el primer torneo grande de Luis de la Fuente como seleccionador. El técnico riojano guio a la Roja a la conquista de su primera Liga de Naciones, en 2023, dando un título tras once años de sequía. Ha extendido su trabajo en las categorías inferiores, dando paso a generaciones a las que dirigió como seleccionador sub-19 y sub-21. España será cabeza de serie en el sorteo del 2 de diciembre.

- Participaciones de España en las Eurocopas:

Año Resultado Clasificación

1960 - Se retiró

1964 - Campeón 1º

1968 - No se clasificó .

1972 - No se clasificó .

1976 - No se clasificó .

1980 - Primera fase 7º

1984 - Final 2º

1988 - Primera fase 6º

1992 - No se clasificó .

1996 - Cuartos de final 6º

2000 - Cuartos de final 5º

2004 - Primera fase 10º

2008 - Campeón 1º

2012 - Campeón 1º

2016 - Octavos de final 10º

2020 - Semifinales 3º

EFE

rmm/og