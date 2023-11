El Barça no da opciones y golea al Real Madrid para escaparse en la Liga F

El FC Barcelona no dio ninguna opción este domingo al Real Madrid y firmó una nueva goleada (5-0) para escaparse ya en la clasificación de la Liga F 2023-2024, después de un partido que fue más desequilbrado de los esperado y en el que acabó con la resistencia de su rival en cuanto cogió la ventaja en el marcador. El duodécimo enfrentamiento entre ambos equipos apenas tuvo más color que el blaugrana. El actual campeón, con el apoyo de un Estadi Lluís Companys que presentó una gran entrada, supo rehacerse al prometedor inicio del conjunto madridista, que se deshizo una vez que Aitana Bonmatí hizo el 1-0 y sufrió mucho el resto del encuentro, sobre todo en un tramo final de primera mitad donde perdió cualquier opción de meterse en el choque. El Barça, finalmente sin el concurso de Alexia Putellas por el golpe sufrido en la rodilla el pasado martes ante el Benfica, se vio sorprendido por el buen inicio del Real Madrid, que le presionó alto e incluso llegó a competirle seriamente la posesión del balón, aunque no lo tradujo en ninguna ocasión real de peligro ante Cata Coll. Sin embargo, las locales aprovecharon los espacios para cambiar el devenir del partido. Caroline Graham Hansen, un auténtico martirio para la zaga visitante, encontró metros para encarar a Olga Carmona y la jugada acabó en los pies de Aitana Bonmatí que con suavidad y precisión envió la pelota a la red con su pierna izquierda. El tanto hizo daño al equipo de Alberto Toril, que fue perdiendo fuelle a partir de ahí. El Barça, impulsado por la calidad de la noruega y de Mariona Caldentey, más la velocidad de Salma Paralluelo, elegida la '9' por Jonatan Giráldez, se soltó y desarboló plenamente a un Real Madrid que se agarró a las paradas de Misa Rodríguez, la mejor junto a Ivana Andrés, y los palos para sobrevivir. La canaria realizó dos buenas intervenciones, sobre todo una la delantera aragonesa, poco acertada este domingo en los mano a mano, mientras que el palo y el larguero la salvaron de la Balón de Oro y la extremo noruega. El conjunto madridista necesitaba el descanso con urgencia, pero no fue capaz de llegar a los vestuarios con la mínima desventaja. Graham Hansen no perdonó un nuevo rechace del travesaño a un furibundo disparo de Paralluelo para hacer el 2-0 en el 43 y poco después, tras un saque de esquina, Caldentey dibujó con precisión y calidad un 3-0 que ya sonaba a definitivo. Tras el paso por los vestuarios, Toril intentó mejorar a su equipo con un triple cambio, pero apenas funcionó porque no generó nada a nivel ofensivo, marchándose del Estadio Olímpico sin probar a Cata Coll. Misa Rodríguez si continuó teniendo trabajo, con otra pierna salvadora ante Salma Paralluelo al inicio de la segunda mitad. A partir de ahí, el encuentro fue bajando en ritmo e intensidad. El líder lo manejó a su antojo, pero con menos fluidez ofensiva, y las visitantes continuaron sin dar con la tecla ofensiva, con la mala noticia también de la posible lesión de la colombiana Linda Caicedo. Pero cuando el partido llegaba a su fin, el Barça cerró la 'manita' con dos fulgurantes goles finales de Claudia Pina, tras una gran jugada de Bonmatí, y de la joven Vicky López. EL LEVANTE SIGUE INVICTO Y ALCANZA AL REAL MADRID La derrota del Real Madrid permitió que el Levante UD le alcanzase en la clasificación, a la espera también de ver lo que hace esta tarde el Madrid CFF en el derbi ante el Atlético de Madrid. El conjunto 'granota' tuvo un partido como era de esperar muy disputado en su visita al Costa Adeje Tenerife, pero un tanto de Alba Redondo nada más iniciarse la segunda parte le dio su cuarto triunfo consecutivo y el seguir invicto. Además, el Sevilla sacó tres valiosos puntos en Zubieta (1-2) ante la Real Sociedad gracias a un gol de la centrocampista María Pérez en el minuto 93 y justo cuando el equipo que entrena Natalia Arroyo, con diez desde el minuto 53, había igualado en el 88 por medio de Synne Jensen el tanto de Inma Gabarro. El Athletic Club también sacó en el último momento una importante victoria (1-2) en su visita al Valencia con un tanto de Patricia Zugasti en el minuto 86. Antes, Clara Pinedo, de penalti, había adelantado a las visitantes al filo del descanso, mientras que Paula Sancho había empatado para las valencianistas en el 68. Finalmente, en uno de los duelos que cruzaban a los cuatro equipos que iniciaban esta novena jornada en los últimos cuatro puestos, la SD Eibar agravó la situación del colista Sporting Club Huelva al batirle en casa por 1-0 con gol de Andrea Álvarez.