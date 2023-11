EEUU cree que el acuerdo para liberar a rehenes de Gaza está "más cerca que nunca"

Las negociaciones para liberar a algunos de los rehenes retenidos por las milicias palestinas en la Franja de Gaza están "más cerca que nunca", según el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jon Finer. "Lo que puedo decir sobre esto en este momento es que creemos que estamos más cerca de lo que hemos estado quizás en cualquier otro momento desde que comenzaron estas negociaciones hace semanas, que hay áreas de diferencia y desacuerdo que se han reducido, si no cerrado por completo", ha afirmado Finer en declaraciones a la CNN. Finer ha advertido en cualquier caso que se trata de unas negociaciones delicadas y que en estos momentos no hay ningún acuerdo vigente. El responsable estadounidense no ha querido profundizar en los detalles de estas conversaciones, pero ha destacado que hay gente trabajan las 24 horas del día porque es una prioridad para el presidente estadounidense, Joe Biden. "Uno de los problemas es que no estamos físicamente en Gaza. No estamos en contacto directo con Hamás. Lo hacemos sólo a través de intermediarios. Por lo tanto, no tenemos una fidelidad exacta sobre el número preciso de rehenes, incluidos los que todavía están vivos", ha explicado. "Creemos que hay un número significativo de estadounidenses retenidos. Esos estadounidenses son nuestra máxima prioridad, la máxima prioridad del presidente. Entre ellos se incluye, por cierto, una niña de 3 años que quedó huérfana porque sus padres fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre", ha destacado.