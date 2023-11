Di Giannantonio: "Es un momento fantástico, aún no asimilo lo que ha pasado"

Lusail (Catar), 19 nov (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22) dijo que vive "un momento fantástico" tras ganar este domingo el Gran Premio de Catar de MotoGP.

"Me he ido relajando un poco, pero creo que es porque aún no acabo de asimilar todo lo que ha pasado", señaló.

"Me río porque estoy pensando en mi padre y en la llamada que vamos a hacer en unos minutos, y estoy seguro de que va a ser un momento superdivertido, porque mi padre siempre me da muy buena energía y seguro que será divertido", dijo el italiano sin que nadie le preguntara.

"Quiero ser honesto y tengo algo que decir. Después de Malasia, pasó algo que tenía que ver con mi futuro y no fue algo positivo, vamos a dejarlo ahí, entonces llegué a casa con muchísima rabia, pero me motivó de manera positiva y se lo había dicho dos o tres veces a mi familia y entorno más cercano: 'Voy a ganar en Catar'. Y todos me decían que no lo dijera, por si acaso lo gafaba, y yo decía 'no, lo digo en serio. Voy a ganar en Catar', recordó Fabio di Giannantonio.

De la carrera, comentó: "Sin duda, ha sido duro, 'Pecco' es el vigente campeón, ha ganado muchas carreras y conoce perfectamente cómo gestionar situaciones como la de hoy. Además, él se está jugando el Mundial y tenía que ser extremadamente cuidadoso; sin duda, no quería cometer ninguna estupidez que pudiese arruinar la carrera a alguien".

"Sabía que tenía algo más, y en un momento me dio lástima porque le he restado puntos, pero veía la posibilidad de conseguir mi primera victoria y el adelantamiento creo que ha sido limpio y todo ha ido bien", explicó.

Sobre el mensaje que recibió en su moto del 'Mapping 8', aclaró entre sonrisas: "Era para confundiros, creo que planificamos de manera muy estricta la carrera; teníamos que salir bien, estar en estas posiciones en las primeras curvas y más adelante gestionar los neumáticos a mitad de carrera, y luego decidimos una señal que me enviarían para lanzar en el momento adecuado".

"Y me dijeron 'cuando veas este mensaje, tienes que ir al ataque', estaba ahí y me resultaba difícil, porque no veía la pizarra en la mitad de la carrera, y tampoco sabía exactamente cuántas vueltas quedaban hasta el final. Era muy difícil, pero vi ‘Mapping 8’ y supe que era el momento de lanzarme, y me lancé", destacó 'Diggia'.

De su futuro, manifetó: "Lo he manifestado ya muchas veces y estoy casi cansado de decirlo, porque parece que estoy aquí diciendo siempre lo mismo, es una pena lo que pasa en MotoGP y tenéis que ser conscientes de que soy un piloto que está en su segundo año en MotoGP y estoy haciendo grandes cosas".

"Creo que llego completamente a tiempo sobre el momento en el que estoy aportando resultados. No es una categoría fácil, tienes que trabajar muy duro para ir subiendo tus prestaciones. Sentía rabia, porque estoy trabajando duro y no me salían los resultados, nos acercábamos a algo y lo perdíamos…. Hasta que dije 'a la porra todo', voy a ir a por ello. Es la única baza que tengo ahora mismo", comentó.

No obstante, Fabio di Giannantonio reconoció que nadie le quitará ya su victoria: "A nivel personal, así es, nadie te puede arrebatar los resultados conseguidos, así que para el resto de mi vida siempre seré el ganador de la carrera de MotoGP de Catar 2023".

"Siempre me podré enorgullecer de ello, pero tampoco me siento libre. Hay que tener en cuenta que este es mi sueño, competir a este nivel con estas motos y en este campeonato, y vivir de este deporte, me encantaría poder seguir aquí y si pudiera firmar un contrato para el año que viene sería maravilloso, pero por el momento, como siempre digo, sólo quiero enorgullecerme de mi momento, disfrutarlo y dar el máximo en Valencia, que puede ser la última oportunidad, o no, quién sabe. Sólo quiero dar el máximo", insistió el piloto italiano.

"MotoGP pasa por que trabajes duro y hacer que todas las pequeñas partes de la moto y de tu pilotaje, las cuadres, sean perfectas y las optimices al máximo; necesitas tiempo, porque hoy estaba luchando contra Luca -Marini-, que es un piloto superrápido, y contra el campeón, y tienes que ser perfecto en todos los aspectos y tienes que partir desde algún lugar", subrayó. EFE

