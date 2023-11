Carlos Sainz: "Ha sido una carrera durísima, y la primera vuelta, una lotería"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que la primera vuelta de la "durísima" carrera del Gran Premio de Las Vegas ha sido "un poco lotería", y ha explicado que "hay que mirar" el "producto blanco" que puso en peligro la seguridad de los pilotos en la curva 1. "Con el neumático duro siempre nos cuesta. Hoy ha habido 'graining' delantero, trasero... Si no tenías de delante, tenías detrás. Ha sido una carrera durísima con neumáticos que se nos han quedado duros para nosotros", señaló en declaraciones a DAZN tras la prueba. Además, explicó las dificultades con las que se han encontrado los pilotos durante el primer tramo. "La primera vuelta ha sido un poco lotería con las ruedas frías. Y luego, con los parches de aceite que había en el interior de la curva 1, había como un producto blanco que todos los que hemos empezado por el interior hemos recogido y hemos llegado a la curva 1 y hemos bloqueado. Es algo que hay que mirar", manifestó. "Eso de que tengamos que pasar por zonas de aceite con coches que han dejado todo el aceite ahí una hora antes de la carrera es algo que hay que mejorar para el futuro. Ya ha sido complicado salir con neumáticos fríos y una curva 1 tan complicada, pero a partir de ahí, cabeza abajo, buena remontada, limitando daños y remontando desde el penúltimo al sexto, así que no ha ido mal", añadió. Por último, el madrileño aseguró que la recta "se hace un poco larga". "Llegamos muy rápido a final de recta, y hay momentos que con rueda fría no sabes si el coche va a parar, no va a parar... Cuando calientas neumáticos está bien. Para mí hay una curva, que es la 11-12, donde se ha chocado Lando -Norris-, que es bastante peligrosa, que igual para el futuro hay que recalibrar un poco. El resto, es un circuito más de carreras que de 'qualy'", finalizó.