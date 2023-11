Bagnaia: "Todo ha ido perfecto hoy"

Lusail (Catar), 19 nov (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, se mostró "contento, pero no al ciento por ciento", pese a que "todo ha ido perfecto hoy".

"He hecho lo que esperaba ayer, me esperaba este ritmo ayer, pero no tuve la posibilidad de conseguirlo, y todo ha ido perfecto hoy", indicó Bagnaia, que está más cerca de revalidar su título mundial.

"He tratado de empujar desde la salida para tener mi carrera ideal y ha estado muy bien volver a liderar y hacer mi ritmo, porque hacía tiempo que no lo conseguía, estoy contento por el ritmo que hemos mostrado, pero no porque cometí hoy el mismo error del pasado, en 2021, con Johann Zarco", reconoció el líder del mundial.

"Normalmente suelo aprender de mis errores, pero en cualquier caso, no me esperaba este efecto de succión tan excesivo de su rebufo, tenemos que estar contentos, Di Giannantonio ha sido muy rápido durante todo el fin de semana y su ritmo era mejor hoy", reconoció Bagnaia, quien dijo esperar ese rendimiento de Di Giannantonio.

"Lo esperaba. Lo que no me esperaba es que el ritmo de carrera fuese tan rápido como el de ayer, han sido similares y normalmente con menos vueltas sueles empujar más, pero cuando empujaba, él siempre estaba cerca y entonces supe que él tenía algo más. Lo intenté, pero no fue suficiente", lamentó Bagnaia.

De Martín señaló: "Jorge tuvo una salida muy mala que le hizo perder posiciones y también vi que tenía dificultades a nivel de ritmo. No sé qué le ha pasado, honestamente quizás, le ha pasado lo mismo que a mí ayer".

"Tenemos que lidiar con este tipo de situaciones y puedes preparar a la perfección el fin de semana y luego es distinto en carrera. Sabemos perfectamente que, ahora mismo, este tipo de problemas están aumentando porque el ritmo y el límite ha avanzado, entonces cada vez vamos más rápidos", explica sobre el problema de los neumáticos.

"El año pasado fuimos 10, 15, 20 segundos más lentos en algunos circuitos, como el de Malasia y un pequeño defecto en el neumático puede truncar todo. Ayer, el trasero no fue tan perfecto como el que había utilizado durante la mañana y eso me hizo perder dos o tres décimas por vuelta, y eso puede marcar una grandísima diferencia", recuerda Bagnaia.

"Ayer tuve la suerte de que la carrera solo era a 11 vueltas y llegar a Valencia con esta distancia es la mejor posición posible, pero con el reparto de 37 puntos cada fin de semana y con la situación que tenemos, quizás con las condiciones meteorológicas, son muchos factores. No será fácil, pero llegamos a Valencia en la mejor situación", reconoció.

"El año pasado sufrí mucho en Valencia, aunque tenía una diferencia de 23 puntos en aquel momento. Creo que ahora llegaré a Valencia en una situación parecida, pero ya preparado por lo que pueda suceder. Lo que más me preocupa o asusta es la incógnita de la climatología, ya que no sabes lo que te deparará un 26 de noviembre en Valencia", comentó Bagnaia.

"Sin duda, estamos en la mejor posición posible, delante y con una ventaja de 21 puntos, por lo que Jorge tendrá que empujar mucho y nosotros podremos gestionar un poco si bien empezar a gestionar no es lo mejor para lidiar con la presión, lo mejor es estar centrados y hacer la misma estrategia de cada fin de semana", insistió el líder del mundial, quien reconoció que éste año está siendo "mucho más duro que 2022". EFE

