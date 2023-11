Aleix Espargaró reconoce que se retiró porque se moría de dolor

Lusail (Catar), 19 nov (EFE).- El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que ayer sufrió una fuerte caída en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Catar de MotoGP, reconoció que se retiró porque se "moría de dolor".

"En mi ADN está siempre intentarlo todo y esta mañana he hecho tres vueltas y me moría de dolor, y he llamado a Charte y le he pedido que me diera todo lo que pudiera, una bomba", desveló.

"Realmente no tenía dolor en carrera, pero la fisura del peroné ha hecho que tenga todos los nervios estén súper inflamados, está todo lleno de sangre y me he quedado sin sensibilidad en el pie. No tenía fuerza, no podía reducir ni meter marchas. Así que he tenido que parar", dijo.

Sobre los problemas que tuvo Jorge Martín reveló: "La moto no le aceleraba absolutamente nada, en la recta se ha visto claro con respecto a la Aprilia, por ejemplo, sabemos cómo va la Ducati, y cuando una moto no acelera nada es por falta de tracción".

"Aparte de sus tiempos, que eran claros, si sabes un poco de motos sólo viendo cómo aceleraba su moto entrando en meta veías que el control de tracción le estaba quitando muchísima potencia y esto es debido a un neumático que no funciona", explicó Espargaró.

A vueltas nuevamente con su 'incidente', el sábado, con el italiano Franco Morbidelli, recalcó: "Mi versión no cambia, obviamente, me equivoqué, mi salida fue absolutamente nefasta y os puedo dar mi palabra de que nunca le quise dar en el casco, le quise apartar".

"Si sólo ves la parte final me merezco esa sanción, no la voy a discutir, es muy feo, y ya sé que me voy a comer ahora mucho ‘hate’, porque está muy feo lo que hice, lo reconozco, pero es un poco injusto porque Franco lleva un año y medio paseándose por los circuitos, cada carrera molesta a uno u a otro, casi me caigo dos veces porque se iba paseando, y cuando yo quise entrar en la pista otra vez él se puso en plan matón, sin dejarme entrar en el piano. Y yo ahí perdí los nervios", recuerda.

"La semana pasada llamó perro a Marc con la mano… Sí, yo me equivoqué mucho con mi reacción, me sabe muy mal por mí, por mi equipo, por mi familia, pero no vale, creo, mirar sólo la última parte. Y luego lo que realmente me jodió muchísimo es que en sus declaraciones metiera a mi familia y a mis hijos, ahí cruzó para mí una línea muy sagrada", afirmó enojado el piloto de Aprilia.

Sobre la lesión explicó que intentará estar en Valencia la semana que viene. "Me jode mucho, Miguel me dio muy, muy fuerte en la pierna, por eso salí disparado, porque su moto choca contra mi tibia y peroné".

"La fisura del peroné es severa, pero el problema no es la fisura, es que tengo todos los nervios, la musculatura, súper hinchada, llena de sangre, y prácticamente no puedo doblar la rodilla. Así que no depende de mí. Si fuese un hueso partido correría mañana, pero cuando es de nervios y musculatura es muy difícil. Voy a hacerlo todo, estamos tres pilotos para hacer top cinco del mundo, y lo voy a intentar", insistió Aleix.

"Está claro que una fractura en cuatro días será difícil, pero así son las carreras, Miguel me pidió disculpas y es lo que hay", agregó.

De las opciones de su amigo Jorge Martín para el título, dijo optimista que "se puede remontar, se puede, en nuestra cabeza se piensa automáticamente que quedan 25, pero son 37 y se pueden salvar, pero el otro tendrá ahora un cojín".

"Me sabe mal por Jorge, por la manera en la que ha perdido puntos hoy, porque se veía claramente que no era su culpa, pero bueno, no puede hacer más. Tiene que estar orgulloso del campeonato que ha hecho, lleva más de 400 puntos y tiene que salir en Valencia gloria o muerte", afirmó. EFE

