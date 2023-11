Una jueza de Colorado rechaza el intento de eliminar a Trump de las primarias republicanas de ese estado

Una jueza de Colorado ha rechazado un intento de eliminar al expresidente Donald Trump de la votación primaria del estado de 2024 que se basaba en la afirmación de que está constitucionalmente excluido de su cargo debido a la insurrección del 6 de enero de 2021. La decisión ha sido emitida este viernes por la jueza de distrito de Colorado, Sarah Wallace, y se produce después de que jueces de Minnesota y Michigan también se negaran a eliminar a Trump de las elecciones primarias republicanas de esos estados, ha informado la CNN. Wallace ha dicho que mantiene al expresidente en la votación electoral porque la "prohibición insurreccional" de la 14ª Enmienda no se aplica a los presidentes, aunque ha afirmado que "Trump participó en una insurrección el 6 de enero de 2021 mediante incitación, y que la Primera Enmienda no protege el discurso de Trump". La 14ª Enmienda, ratificada después de la Guerra Civil, dice que los funcionarios estadounidenses que prestan juramento de apoyar la Constitución quedan excluidos de cargos futuros si "participan en una insurrección", pero la Constitución no dice cómo hacer cumplir la prohibición, y sólo se ha aplicado dos veces desde 1919, razón por la cual muchos expertos ven estas demandas como posibilidades remotas. La disposición prohíbe explícitamente a los insurrectos desempeñarse como senadores, representantes e incluso electores presidenciales de Estados Unidos, pero no dice presidentes. Dice que cubre "cualquier cargo, civil o militar, bajo los Estados Unidos", y Wallace ha dictaminado que esto no incluye el cargo de presidencia. "Después de considerar los argumentos de ambas partes, la Corte está convencida de que 'funcionarios de los Estados Unidos' no incluía al presidente de Estados Unidos", ha escrito y ha añadido que "a la Corte le parece que, por alguna razón, los redactores de la Sección Tres no tenían la intención de incluir a una persona que solo había prestado juramento presidencial". Los juristas creen que estos casos terminarán, de alguna forma, en la Corte Suprema de Estados Unidos, pero antes de eso, el Partido Republicano y los votantes independientes que presentaron la demanda de Colorado en coordinación con un grupo de vigilancia liberal podrían presentar primero una apelación ante la Corte Suprema de Colorado.