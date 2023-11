Rusia denuncia un ataque aéreo con un dron ucraniano en la región de Briansk

Las autoridades de la región rusa de Briansk han denunciado este sábado un nuevo intento de ataque por parte de las fuerzas ucranianas realizado con un avión no tripulado, que ha sido interceptado antes de causar víctimas. "Un vehículo aéreo no tripulado ha sido derribado sobre el distrito de Unechsky. No ha habido heridos ni daños", ha escrito el gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, en su canal de Telegram. Bogomaz ha aclarado que los sistemas de defensa aérea rusos han derribado el dron ucraniano y que no ha habido víctimas como consecuencia del ataque. No obstante, ha añadido, que los servicios operativos y de emergencia se han desplazado hasta el lugar y están trabajando sobre el terreno. El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado más tarde la destrucción del dron. "Esta noche se ha detenido un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con un avión no tripulado contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", ha relatado Defensa a través de la misma plataforma.