Netanyahu advierte de que los líderes de Hamás "son hombres muertos" tanto en Gaza como en el exterior

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este sábado de que perseguirán a todos los miembros y líderes de Hamás tanto si están en el sur de la Franja de Gaza como en el extranjero y ha asegurado que son "hombres muertos". En cuanto a la decisión de autorizar la entrada de combustible en Gaza, Netanyahu ha defendido la medida. "Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Ben --servicios secretos para el interior y los territorios palestinos-- recomendaron que el Gobierno aceptara la petición estadounidense de permitir dos camiones cisterna de combustible para el sur de la Franja de Gaza", ha resaltado. "Es una cantidad mínima de combustible para emergencias. Combustible para que funcionen las bombas de agua, las bombas del alcantarillado sin las habría epidemias que perjudicarían a los habitantes de la Franja y lois soldados de las FDI", ha añadido. Por otra parte, Netanyahu ha argumentado que la Autoridad Palestina actual "no es adecuada" para gobernar Gaza y responde así a las peticiones de una autoridad unificada palestina en Gaza y Cisjoradania tras la ofensiva militar israelí. El mandatario israelí ha recordado que el presidente palestino, Mahmud Abbas, no ha condenado la matanza del 7 de octubre y algunos de sus ministros "celebran lo ocurrido". TERRORISTAS CON TRAJE DE TRES PIEZAS "No hay diferencia entre un terrorista con un Kalashnikov y un terrorista con un traje de tres piezas", ha afirmado por su parte el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en aparente referencia al líder de Hamás, Ismail Haniye, quien reside en Qatar. Gallant ha resaltado que las Fuerzas Armadas israelíes estarán "pronto" en el sur de la Franja de Gaza. "Estamos en la segunda fase de la invasión terrestre activa también en el este de la Franja. Hamás ha sido duramente golpeado. Está perdiendo túneles, búnkeres y puestos" y muchos de sus altos mandos, ha resaltado. "Estamos llegando a todos los lugares importantes para Hamás y golpeándoles. Cada día que pasa hay menos lugares para que se muevan los terroristas de Hamás", ha añadido.