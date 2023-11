Muerto el sospechoso de un tiroteo en un hospital psiquiátrico de Estados Unidos

La Policía ha informado que el sospechoso de un tiroteo en un hospital psiquiátrico en el estado de New Hampshire, Estados Unidos, está muerto tras haber disparado a una persona en el vestíbulo del centro. "Esta tarde hubo un incidente en el Hospital de New Hampshire, que ha sido contenido. Si bien la escena permanece activa mientras se despeja el campus, el sospechoso ha fallecido", ha informado el gobernador del estado, Chris Sununu, en un comunicado recogido por la CNN. Ha explicado que el estado "se movilizó inmediatamente y los socorristas y las fuerzas del orden están en el lugar" y ha añadido que proporcionarán "tantos detalles como sea posible a medida que se desarrolle esta situación". El director de la Policía Estatal de New Hampshire, el coronel Mark Hall, ha relatado que el tiroteo ya está bajo control y todos los pacientes están seguros. Además, se ha encontrado un coche sospechoso cerca del lugar. Hall ha dicho que este viernes por la tarde no van a dar más información adicional, pero sí que habrá novedades "pronto". El hospital, en la ciudad central de Concord, es un centro psiquiátrico que ayuda a tratar a personas con "enfermedades mentales agudas", según su sitio web.