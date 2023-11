Morata: "Somos empleados, tenemos que seguir el calendario y lo hacemos con todo el gusto del mundo"

El futbolista español Álvaro Morata se definió a sí mismo y a sus compañeros en la 'Roja' como "empleados" en un calendario que tienen "que seguir", aunque matizó que "con todo el gusto del mundo", en la víspera de enfrentarse a Georgia en un partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa masculina de 2024. "No nos preguntan a nosotros. Como en cualquier trabajo, somos empleados y tenemos que seguir el calendario, seguir las fechas y lo hacemos con todo el gusto del mundo. Es verdad que cuantos más partidos, más riesgo hay de lesión; pero también está en nosotros el estar lo más preparados posibles para afrontar ese calendario", dijo Morata desde la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. "Después las lesiones llegan cuando uno no se lo espera o hay veces que no importa nada si te estás cuidando, si el entrenador te deja o te dosifica. Al final no somos robots, tenemos nuestros músculos, nuestro cuerpo y no todo es perfecto", argumentó el delantero del Atlético de Madrid. Además, indicó que "es una cuestión de confianza" su mejoría tanto con la 'Roja' como en el club colchonero. "He jugado muchos partidos seguidos, muchos partidos de titular y eso al final a uno le hace tener confianza. Me encuentro bien en mi equipo, me encuentro bien aquí, estoy a gusto y soy feliz", insistió al respecto. "Quizás antes me preocupaba de muchas cosas sobre las que no tenía control, pero también creo que mi equipo está funcionando muy bien, que me hacen sentir bien todas las personas y que tenemos un gran ambiente de trabajo, y eso nos hace las cosas más fáciles a todos", añadió sobre el Atlético. Por otra parte, elogió al jugador culé Lamine Yamal. "Tiene 16 años y parece que tiene 27 o 28. Es una cosa alucinante, también creo que toca felicitar a toda la gente y todos los entrenadores que ha tenido en su carrera, porque la verdad es que es un chico supermaduro, un chico que tiene todo el futuro por delante y que es una realidad ya hoy en día de la selección española y del Barcelona. Todo lo que le pase bueno a Lamine le pasará a la selección española. Entonces hace falta cuidarlo un poco, porque luego es menos tímido de lo que parece", señaló. Mientras, dio un espaldarazo de confianza al seleccionador. "Sí, por supuesto", respondió a la posibilidad de que Luis de la Fuente sea renovado después de la próxima Eurocopa. "Está claro que, aunque estemos en una selección, las cosas llevan su tiempo construirlas. Se trata de hacerlas lo más parecido a un equipo, porque es difícil juntarnos cada tres meses, por ejemplo, hasta la siguiente convocatoria", aseguró. "Es difícil trabajar, tenemos muy pocos días y muchos partidos en el calendario. Entonces, todo lo que sea mantener un bloque que hemos creado y él da mucha confianza a todos los jugadores, pues sería muy positivo", apuntó Morata durante la rueda de prensa en Valladolid. Por otra parte, explicó sus labores como capitán en la selección absoluta. "Es un orgullo tremendo para mí y también me gustaría dar las gracias, que muchas veces no lo hacemos, a todos los entrenadores que he tenido aquí en la selección y a todos los capitanes que he tenido en todas las categorías", comentó. "Es un orgullo, es muy fácil. Nada más que tengo que ayudar a todos los que vienen, tratar de que todas las personas estén lo más cómodo posible y esa es la función que tiene un capitán. Al final son todos grandes los jugadores que hay aquí, y creo que no es difícil", agregó. Preguntado nuevamente por el Atlético de Madrid, se mostró confiado tras un muy buen inicio de curso. "Ojalá pueda ser, ojalá pueda meter todos los goles posibles en mi club. Te aseguro que, lo he dicho muchas veces y puede parecer repetitivo, pero si tengo que estar desde aquí a final de temporada sin meter un gol y que ganemos la Eurocopa y cualquier título con el Atleti, lo firmo ahora mismo", sentenció. "Creo que tenemos un buen equipo en el Atleti para pelear por todo y que en la selección hay que ser optimistas, porque seguro que ninguna de las otras selecciones va a querer enfrentarse a España", auguró antes de alabar a su compañero rojiblanco Rodrigo Riquelme. "Le hacen falta pocos consejos a él. Sí es verdad que ha estado un poquillo nervioso cuando tenía que venir aquí y le he dicho que estuviera tranquilo, que valore lo que es estar en la selección absoluta y que se acuerde de todos los momentos que ha vivido con su padre, con su hermano, con su madre y que sea él, que aproveche para disfrutar todo lo posible. Y una vez que está aquí, que se ponga en la cabeza también el reto de jugar como hizo el otro día y sobre todo de quedarse", aseveró. "No me gustaría ser a mí seleccionador solo por ver la cantidad de jugadores que pueden venir y tener que elegir, es difícil. Pero bueno, ya te digo que para nosotros, para Joselu y para mí, es una maravilla jugar con estos compañeros", recalcó Morata. "Si algo he aprendido es que siempre hay que estar en una línea intermedia. Yo trabajo ahora y lo he hecho durante toda mi carrera, he podido meter más goles o menos goles, pero te aseguro que ningún compañero o ningún entrenador puede decir que no lo he intentado dar todo siempre durante toda mi carrera", valoró sobre su estado de ánimo. Luego, el delantero madrileño reveló cómo esquiva la presión. "Trato de leer lo menos posible, de ver lo menos posible, y trabajar, disfrutar de mi familia, de mis hijos. No tengo tiempo ni para estar con el teléfono en casa porque tengo cuatro hijos y mi mujer", subrayó. "Así que a disfrutar y a entrenar cada día como si fuera el último, porque no se sabe cuándo puede ser tu último día en un club como el Atlético de Madrid o en la selección española", concluyó Morata, que este domingo tendrá la oportunidad de aumentar su récord goleador en la 'Roja'.