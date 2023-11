Morata: "Firmo por no marcar y ganar títulos con España y el Atlético de Madrid"

Valladolid, 18 nov (EFE).- El capitán de la selección española de fútbol, Álvaro Morata, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que firma "no marcar y ganar títulos con España y con el Atlético de Madrid", aunque espera "poder aportar siempre el máximo, en unas facetas o en otras".

"Nadie puede decir que no he intentado dar siempre todo en el campo. Yo trabajo cada día como si fuera el último, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y me gustaría que esta fuera mi temporada y pueda marcar muchos goles", ha añadido.

En la previa del encuentro de este domingo ante Georgia en el estadio José Zorrilla, con el que se cerrará la clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024, Morata ha advertido que esa cita "aún queda lejos" y, por tanto, a mitad de temporada, con tanto en juego con su club, "no se puede estar ya pensando en ella".

Pero ha aclarado que, al igual que el resto de sus compañeros de selección, quiere estar allí, y seguir ejerciendo como capitán, porque supone "un orgullo" y, aunque le da "algún que otro dolor de cabeza tener que estar pendiente de que se paguen las multas", es gratificante "ayudar a los que vienen y hacerles sentirse bien, lo que no es difícil, porque hay un gran grupo".

Al respecto, ha comentado que "se vive un buen ambiente, y eso hace que todos estén contentos" y De la Fuente es uno de los "culpables" de que eso sea así, de ahí que considere "muy positivo" que se le renueve en el cargo para afrontar la fase mundialista "porque da confianza y todo lo que sea mantener el bloque, será bueno".

Preguntado por el calendario de competiciones, el delantero del Atleti ha apuntado que, aunque los jugadores "no son robots y no todo es perfecto", se "asume con gusto" poder participar en cada una de ellas y, puesto que puede haber "más riesgo de lesiones", deben "estar preparados" para afrontar todo de la mejor manera posible.

En cuanto a contar con un jugador tan joven como Lamine El Yamal, como capitán ha señalado que "aunque tiene 16 años, parece que tenga 27, porque es muy maduro y en ese aspecto hay que felicitar a los entrenadores que ha tenido, porque tiene mucho futuro y ya es una realidad para España y para el Barcelona".

Sobre su compañero de posición, Joselu, que ya suma cinco goles en nueve internacionalidades y con un solo partido completo, el jugado ante Chipre, ha mostrado su deseo de "poder compartir con él muchos más momentos y seguir ganando títulos juntos, porque es un orgullo jugar a su lado y ojalá marque muchos goles".

En el plano personal, Morata ha confesado que siempre ha tratado de mantenerse al margen de críticas "buscando no pasar desapercibido" y, con el tiempo, ha asumido que "también se gana sin marcar goles y siendo generoso con todos".

Por último, al ser cuestionado sobre si esta selección está a la altura de la de 2008, que ganó la Eurocopa, ha dicho que ese equipo, para él "ha sido el mejor en la historia del fútbol" y cree que la España actual "ha empezado ya un ciclo ganador" con el objetivo de esa nueva Eurocopa 2024. EFE

