Las autoridades de Gaza desalojan el hospital Al Shifa mientras Israel niega haber pedido la evacuación

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han confirmado el desalojo de gran parte del complejo del hospital de Al Shifa en respuesta a una supuesta orden de evacuación forzada que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) niegan haber lanzado. Así lo ha confirmado el director general del Ministerio de Salud gazatí, Munir al Bursh, quien en declaraciones a Al Yazira ha asegurado que Israel ha hecho un llamamiento a la evacuación de Al Shifa, donde aún quedan cinco médicos supervisando el proceso de desalojo de los heridos. Sin embargo, las FDI han lanzado poco después un comunicado en el aclaran que niegan haber ordenado la evacuación forzosa del centro, sino que trabajan en estrecha colaboración con las autoridades de Al Shifa para facilitar el desalojo de aquellos pacientes que así lo requieran. "Los equipos médicos permanecerán en el hospital para beneficio de los pacientes que no quiera o no puedan evacuar. Además, durante la noche las FDI han continuado suministrando alimentos, agua y ayuda humanitaria al hospital", han añadido las autoridades castrenses israelíes. Por su parte, Al Bursh había informado previamente de que en torno a 120 de los 650 heridos que albergaba el centro todavía siguen en el hospital. "Ahora nos dirigimos hacia el sur, y las escenas son miserables (...) Hasta ahora hemos caminado dos kilómetros y la zona está completamente destruida", ha añadido. En esta línea, un supervisor de emergencias del hospital de Al Shifa ha reconocido a la mencionada cadena de televisión que "no todos" los pacientes del centro han logrado abandonar el lugar. "Algunos de los que estaban en el hospital se marcharon, mientras que otros se quedaron, incluidos heridos y enfermos", ha informado. Las autoridades gazatíes han asegurado que las FDI han hecho esta madrugada un llamamiento a la evacuación total del hospital Al Shifa, escenario ya a mediados de semana de una incursión terrestre. Sin embargo, el Ejército de Israel ha negado haberse manifestado en esos términos. Durante su incursión a mediados de semana en Al Shifa, las tropas israelíes confirmaron haber encontrado armamento, salas de operaciones en incluso túneles operados por Hamás en el complejo del hospital.