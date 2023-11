La UNRWA recibe más combustible en Gaza, aunque en cantidad insuficiente

Tres camiones con unos 129.000 litros de diésel han entrado este sábado en la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafá, que comunica el enclave palestino con Egipto. El secretario general de la Media Luna Roja Egipcia, Raed Abdel Nasser, ha confirmado la información en declaraciones a la agencia de noticias DPA. Se suman así a otros 17.000 litros que entraron el viernes, según esta misma fuente. Este cargamento está destinado a la Agencia para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), que ha advertido de que esta cantidad "dista mucho de ser suficiente para cubrir las necesidades de las plantas desalinizadoras, las bombas de aguas residuales, los hospitales, las bombas de agua de los refugios, los camiones de ayuda, las ambulancias, las panaderías y las redes de comunicaciones para que funcionen sin interrupción", en palabras de su comisario general de la UNRWA, Philippe Lazzarini. "No se debe restringir el combustible para estas actividades", ha apuntado la UNRWA, que estima que con este combustible solo se cubren dos tercios de las necesidades de agua potable limpia de la población. "Grandes zonas de Gaza seguirán inundadas de aguas residuales, lo que aumentará el riesgo de enfermedades. No se eliminará el 70% de los residuos sólidos, lo que supone un grave peligro para la salud", ha reprochado. La UNRWA ha argumentado que "las organizaciones humanitarias no deberían verse obligadas a tomar decisiones difíciles entre actividades que compiten por salvar vidas". "Es probable que aumenten las tensiones comunitarias en una sociedad antaño muy unida, lo que dificultará aún más la actuación de la UNRWA y otras organizaciones en un entorno de crisis humanitaria sin precedentes", ha argumentado. Por ello, la UNRWA solicita "una entrega adecuada, regular e incondicional de combustible para mantener todas nuestras actividades críticas para salvar vidas en la Franja de Gaza". "La ayuda humanitaria no puede estar condicionada y no debe utilizarse con fines políticos o militares", ha concluido. Israel aprobó la entrada de diésel en Gaza el viernes con fines estrictamente humanitarios. Sin embargo, la ONU estima que se necesitan unos 200.000 litros diarios para el suministro mínimo humanitario básico.