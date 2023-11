La reivindicación de Pablo Torre

Óscar Maya Belchí

Madrid, 18 nov (EFE).- Pablo Torre ha encontrado su refugio esta temporada en la selección española sub-21. Los 220 minutos y pleno de participación en los cinco partidos de la actual generación de nacidos a partir de enero de 2002 contrastan con los 119 en ocho encuentros en un Girona que vuela, liderando LaLiga EA Sports, pero en el que el centrocampista no encuentra su sitio.

En verano de 2022, Pablo Torre firmó por el FC Barcelona con el cartel de ser la gran promesa del Racing de Santander. 14 goles y 16 asistencias en 59 partidos avalaban a un futbolista de solo 19 años que maravilló en los campos de Primera RFEF.

Sin embargo, su evolución no fue la esperada. Arrancó con ficha del filial del Barça, pero apenas participó en tres encuentros en toda la temporada a las órdenes de Rafa Márquez y Xavi contó con él en 11 ocasiones.

Un bagaje corto para un futbolista joven que necesitaba sumar minutos en sus piernas. Por ello, este verano se acordó su salida en forma de cesión, que acabó concretándose al Girona por el perfil de trabajo del club.

Cuidado y promoción de los jóvenes, fútbol de posesión, combinativo, un entrenador valiente como Míchel… pero a pesar de contar con estos ingredientes, la fórmula no está saliendo como esperaban todas las partes.

Ningún partido como titular esta temporada y solo 119 minutos en los ocho partidos en los que ha participado, sin aportación en goles ni asistencias. No entra habitualmente en los planes de Michel en un Girona que es la sensación de lo que va de campaña, pero sí en los de un Santi Denia que le convocó a pesar de haber disputado solo cuatro minutos con su club en un mes.

“Está claro que no es determinante -que tenga pocos minutos- porque ha vuelto a entrar en la convocatoria. En nuestro último partido en Kazajistán fue titular y jugó muy bien. Desde entonces no ha tenido mucho protagonismo… no es determinante, pero sí influyente. Hemos determinado que entre en esta convocatoria y en marzo veremos. Es un buen perfil de jugador para nosotros”, declaró.

Y es que el rol y el rendimiento de Pablo Torre a las órdenes de Santi Denia es bien diferente al que tiene con Michel.

Además de jugar 45 minutos en el amistoso de octubre contra Uzbekistán, Pablo Torre ha participado en los cuatro encuentros de clasificación para el Europeo sub-21 de 2025, en los que España suma pleno de victorias con 13 goles a favor y ninguno en contra.

Un rendimiento en el que ha tenido mucho que ver Pablo Torre. Tras marcar un tanto en la goleada contra Malta en la que jugó 34 minutos, fue el revulsivo tras el descanso de Santi Denia frente a Escocia para desatascar un partido en el que se le estaba complicando tener fluidez con balón y presencia en el juego interior.

El centrocampista nacido en Soto de la Marina dio la asistencia del único tanto del encuentro, de Beñat Turrientes en el minuto 83.

Una influencia en el juego que le hizo ganarse la titularidad, la única en el ciclo actual, en el siguiente compromiso clasificatorio, en la visita a Kazajistán. Y sumó otra asistencia a su cuenta particular.

Justo un mes después llegó el encuentro de este viernes frente a Hungría en el que volvió a entrar desde el banquillo y tardó solo cinco minutos en ver portería, recogiendo un rechace dentro del área, y poner el 2-0 que dio tranquilidad a los suyos para hacerse con los tres puntos.

En total, dos goles y dos asistencias en los cuatro encuentros clasificatorios para el Europeo sub-21 que le hacen ser el futbolista español que más participaciones suma de cara a puerta, una más que Gabri Veiga (dos goles y una asistencia).

Como titular o como revulsivo, Pablo Torre ha encontrado su sitio con la selección española sub-21 en una temporada en la que vive dos realidades. Y la segunda, en Girona, deberá revertirla, ya que faltan cuatro meses hasta la próxima convocatoria de un Santi Denia que le seguirá de cerca. EFE

omb/og