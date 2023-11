La diversidad musical de Colombia une a todo el país en un mensaje por la anhelada paz

Álvaro Villaverde

Bogotá, 18 oct (EFE).- La incansable lucha del pueblo colombiano por conseguir la paz y la diversidad musical que rodea al país unieron a 40 músicos, cantantes y poetas de todo el territorio que con el proyecto 'Paz al oído' quieren dar un mensaje para detener el conflicto armado.

Los artistas, en su mayoría jóvenes que han construido su vida en lugares convulsos en los que hay presencia de grupos armados, se reunieron durante cuatro días en Bogotá con motivo de este proyecto impulsado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y que celebrará un concierto el próximo 14 de diciembre.

Con ello, artistas llegados de la costa del Pacífico, de los Llanos, de la costa Atlántica e indígenas, entre otros, aceptan las diferencias culturales existentes en cada territorio y se comunican para lograr un fin común: la paz.

"La música sana, libera, restaura, conforta, alegra y da esperanza", dice a EFE el poeta y cantante Alexis Ocoró, que ha vivido toda su vida en el municipio de Buenaventura, perteneciente al convulso departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país.

Agrónomo de profesión, Ocoró conoce de primera mano el conflicto armado por su proximidad a estos grupos y reconoce que en su territorio se refugian en el arte.

"Lo que hacemos es empacar un mensaje en el forro de la música, el mensaje es la paz pero lo estamos adornando con música para que entre suave, porque la música nos vuelve endebles y maleables", dice Ocoró.

Raperas, tamboristas, bailarines, violinistas, poetas, cantautores o bajistas han borrado las líneas imaginarias que separan los departamentos del país y se han unido con sus diferencias musicales con el objetivo de dar un mensaje a la sociedad.

Divididos en tres grupos separados en función de la elección de los profesores, cada uno de ellos se encarga de elaborar una serie de canciones independientes en las que se pueden escuchar reivindicaciones como "vivir por la paz total", "vivir sobre una tierra olvidada durante la historia" o "cantar por un pueblo en hermandad".

Este proyecto musical, que cuenta con instrumentos ancestrales y autóctonos de Colombia como la marimba de chonta, 'el piano de la selva', o la gaita, propia de la región Andina, quiere dar un mensaje a la sociedad colombiana para acabar con el conflicto armado y apostar por la paz.

"Tenemos que escucharnos; sin escuchas no hay diálogos; sin diálogos no hay acuerdos; y sin acuerdos no hay paz", reitera Ocoró.

Las vivencias y las historias de vida de cada uno de los participantes en el proyecto son representadas con la música y con un mensaje de optimismo a la sociedad colombiana que sigue siendo víctima de esta problemática.

"El mensaje que quiero dar es mi vivencia en mi territorio, quiero expresar que nos ha gustado mucho el sentir esa paz desde los acuerdos porque mermó la violencia, y quiero compartir esa alegría y pedir más acuerdo que minimicen esos conflictos", resalta a EFE Óscar Eduardo, residente del departamento del Putumayo, en el sur del país.

La música y el arte ha cambiado la vida de estas personas en territorios donde el desplazamiento forzado es habitual porque "sana, libera, restaura, conforta, alegra y da esperanza", y buscarán hacerlo con la sociedad colombiana. EFE

