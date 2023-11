Jorge Martín suma su octava victoria al 'sprint' y resta siete puntos a Bagnaia

Lusail (Catar), 18 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) se adjudicó su octava victoria de la temporada en una carrera 'sprint' al vencer la del Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Lusail, lo que le permite restar siete puntos al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que acabó quinto.

La pelea por el título mundial de 2023 se ha vuelto a 'cerrar' con el triunfo de un Jorge Martín que se sobrepuso a los problemas de entrenamientos para volver a ganar una carrera corta, la octava del año, a pesar de los esfuerzos del italiano Di Giannantonio por que no fuese así.

Bagnaia tiene ahora 417 puntos, por los 410 de Martín, con el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23) tercero, con 323 puntos.

El italiano Luca Marini estuvo muy atento en la salida desde la 'pole' y fue el primero en llegar a final de recta, en donde Jorge Martín ya recuperó un par de posiciones para ponerse tercero tras Marini y Alex Márquez, pero en el segundo parcial Martín se coló y se vio superado por Bagnaia y Marc Márquez (Honda RC 213 V), quien protagonizó una gran salida desde la tercera línea de la formación.

Antes de cumplirse esa primera vuelta se tocaron y se fueron al suelo el portugués Miguel Oliveira (APrilia RS-GP), el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23).

Marini aguantó en cabeza de carrera, perseguido por Alex Márquez y con un Jorge Martín muy combativo que batió tanto a Fabio di Giannantonio como a 'Pecco' Bagnaia, a ambos en la curva diez y por el interior, para intentar ponerse tras la estela del dúo de cabeza.

Algo más atrás, Marc Márquez tuvo algunos problemas con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), con el que se llegó a tocar y que le obligó a salirse del trazado para volver a pista pero perdiendo varias posiciones y si en la segunda vuelta era sexto, en la tercera había caído al noveno lugar.

Alex Márquez intentó superar a Luca Marini por primera vez al comienzo de la quinta vuelta, pero el italiano se lo devolvió en la segunda curva, un rifirrafe que aprovechó Jorge Martín para pegarse a ellos y antes de concluir la vuelta superar al español y ponerse tras la estela del italiano, con 'Pecco' Bagnaia en la quinta posición.

En esa misma vuelta, la quinta, Jorge Martín también aprovechó un pequeño error de Luca Marini para superarlo y comenzar a imponer su propio ritmo al frente de la carrera.

Por entonces, Bagnaia era quinto, emparedado entre Fabio di Giannantonio y el surafricano Brad Binder y con Marc Márquez noveno.

Martín marcó la vuelta rápida de carrera en el sexto giro y comenzó a tirar para intentar escaparse de sus inmediatos perseguidores, que por entonces eran Alex Márquez y Luca Marini.

El único que aguantó el ritmo de Jorge Martín fue Fabio di Giannantonio, y ambos se destacaron del resto del grupo en casi un segundo, perfilando lo que iba a ser la segunda parte de la carrera, con una pelea por la victoria entre ambos contendientes exclusivamente.

Así fue como Martín y 'Diggia' llegaron hasta la última vuelta, en la que el español supo cerrar todas las puertas a los ataques del italiano para conseguir el octavo triunfo en una carrera 'sprint' en lo que va de temporada, lo que unido a la quinta posición de 'Pecco' Bagnaia, le permitió restar una cantidad importante de puntos en la pelea por el campeonato.

Junto a Martín en el podio acabaron Di Giannantonio y Luca Marini, el autor de la 'pole position', con Alex Márquez en la cuarta plaza, delante de Bagnaia, el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), Brad Binder, Fabio Quartararo y Augusto Fernández (Gas Gas RC 16), noveno y último con derecho a sumar algún punto.

La décima posición fue para el francés Johann Zarco, con Marc Márquez undécimo.

Juan Antonio Lladós

Lusail (Catar), 18 nov (EFE).- El italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) ha conseguido la 'pole position' para el Gran Premio de Catar de MotoGP, la segunda de la temporada, tras la de Indonesia, y tercera en la categoría (San Marino 2022), además de un nuevo récord absoluto.

Marini paró el crono en 1:51.762, apenas 67 milésimas de segundo más rápido que su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22) y récord absoluto de la categoría, que hasta seis pilotos rebajaron a lo largo de la jornada.

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), al final tercero, se plantó en la primera clasificación con ganas de mejorar su situación, máxime después de la caída que sufrió durante los entrenamientos libres, y con el claro objetivo de intentar entrar en la segunda clasificación.

Al igual que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que había sido el más rápido en esos entrenamientos libres, pero la primera referencia fue para el australiano Jack Miller (KTM RC 16), si bien duró poco, superado por el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23) y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), que tuvo un 'rifirrafe' en los libres con el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que le acabó dando una 'colleja' en el casco.

A menos de tres vueltas para el final Alex Márquez logró su objetivo de encabezar la clasificación, 1:52.437, que era nuevo récord absoluto de vuelta rápida, siguiendo la rueda de Quartararo, que se puso segundo, si bien por detrás de ellos Johann Zarco los batió a los dos al parar el crono en 1:52.382.

Y en otra zona de la pista el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23) se encontró en su trayectoria cuando intentaba la vuelta rápida al español Iker Lecuona (Honda RC 213 V), al que recriminó su poca atención en pista, pues le perjudicó y, a la postre, le dejó fuera de la segunda clasificación, a la que accedieron Zarco y Márquez.

Hasta cuatro pilotos bajaron el anterior récord del circuito que estaba en 1:52.772 conseguido por 'Pecco' Bagnaia en 2021 y que batieron tanto Zarco como Márquez, Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) y Fabio Quartararo, todos ellos separados por milésimas de segundo.

El comienzo de la segunda clasificación fue un 'calco' de anteriores oportunidades pues el español Marc Márquez (Honda RC 213 V) espero a que saliese a pista 'Pecco' Bagnaia para irse tras su rueda y así conseguir un rebufo rápido que le permitiese lograr una buena posición en la formación de salida.

E inicialmente no fue una mala apuesta pues el italiano se colocó cuarto en su primera vuelta rápida y Márquez logró la quinta, mientras que en otra zona del circuito eran los españoles Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y Jorge Martín los que protagonizaban una situación semejante.

Pero quien se llevó el 'gato al agua' en esos minutos iniciales fue el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22), que en su primera vuelta rápida ya batió nuevamente el récord del circuito al rodar en 1:52.188, seguido por su compatriota Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) y Jorge Martín.

Segunda salida a pista y la historia se vuelve a repetir, Marc Márquez se 'pega' a la rueda de Bagnaia en su salida al trazado desde la calle de talleres para intentar un nuevo 'time attack'.

Di Giannantonio volvió a ser protagonista en ese segundo intento, al marcar parciales de récord en cada una de las referencias del trazado y volver a batir el récord absoluto del circuito al rodar en 1:51.829 y tras su estela se pusieron Bagnaia y Márquez.

Martín lo intentó pero no llegó a 'cuadrar' una vuelta rápida buena en todos los parciales, lo que le hizo pasar cuarto, pero por detrás de él, el italiano Luca Marini batió el tiempo de 'Diggia' al rodar en 1:51.762, nuevo récord absoluto del trazado, lo que desplazó a todos sus rivales una posición.

Así, en la primera línea acabaron los italianos Luca Marini y Fabio di Giannantonio, con Alex Márquez, en la segunda línea Bagnaia, Martín y Zarco, con Marc Márquez, la primera 'no' Ducati de la formación de salida, en la tercera línea junto a Maverick Viñales y Raúl Fernández, ambos sobre sendas Aprilia RS-GP.

En la cuarta línea, Aleix Espargaró, el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y Augusto Fernández (Gas Gas RC 16).

Juan Antonio Lladós

Lusail (Catar), 18 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), vencedor este sábado de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Catar de MotoGP en Lusail, reconoció que no esperaba "para nada" "recuperar tantos puntos".

"En cuanto me han pasado 'Pecco' y Marc he visto que se nos estaban escapando los primeros y he pensado 'tengo que pasarlos como sea' y así he hecho. Y he visto que 'Pecco' ha sufrido, pero ya sabemos que del sábado al domingo siempre da un paso. Pero creo que somos bastante competitivos para mañana", recordó Martín.

Esta es la octava victoria en una carrera 'sprint', pero para Jorge Martín ha "hecho otras buenas". "Antes he dicho que era la mejor, pero luego, pensando, creo que Alemania también, pues salía quinto, con el mismo resultado, y recuperando".

"Creo que me he sobrepuesto a una situación complicada cuando me he ido largo y me han pasado 'Pecco' y Marc, y poder volver a pasarlos y poner un ritmo muy rápido, que no había practicado durante todo el fin de semana. Usar esa experiencia para cuando venía 'Diggia' utilizar ese 'plus'... no ha sido fácil. He tenido que coger algún riesgo, pero creo que ha sido un carrerón", resaltó Jorge Martín.

Martín reconoció haber cometido un pequeño error que le relegó a la quinta plaza, pero aseguró que estaba "tranquilo" porque "sabía que once vueltas en Catar son bastantes y las gomas se consumían bastante".

"El ritmo ha sido mucho más rápido del que me esperaba, ya que hemos rodado en tiempos de récord, pero los neumáticos han bajado bastante. Yo sabía que iba a pasar y he decidido guardar al principio, aunque en alguna curva parecía que se me iban Luca y Alex y he guardado ahí para, al final, poder atacarlos", explicó.

De la carrera recordó: "Pecco me mantenía por fuera cada vez que intentaba adelantarle y pasan estas cosas. Y, a veces, cuando pasan, cedo un pelín, porque sé que hay mucho en juego. Pero tanto él como yo no cedemos y es lo que pasa cuando hay estos pequeños toques y es ahí donde no ha habido ninguna incidencia".

Jorge Martín señaló que el adelantamiento a 'Pecco' fue el mejor de la carrera, pero a él la que más le ha gustado "ha sido la de Álex MárquezW". "Porque estaba lejos y la verdad es que no pensaba en intentarlo pero me he dicho 'ahora o ya voy a perder otra vuelta y sabía que esa vuelta era la clave porque ya estaba todo en presión, en temperatura todo correcto y pensé que era el momento de pasarlos, y en la misma vuelta he pasado a Alex y a Luca", dijo.

Para la carrera de este domingo, dijo: "Cuando ya tienes un nivel alto, mejorarlo es difícil, pero he visto cosas en carrera que creo que podemos mejorar, detalles, porque no es fácil, y ya nos hemos escapado bastante del grupo grande en pocas vueltas, veremos si mañana podemos hacer lo mismo".

"Tengo que empezar a disfrutar de la situación porque no sé si el año que viene estaré así, ojalá, no lo sé, por eso he pensado 'Jorge disfruta del momento porque nunca sabes' y eso es lo que haré hasta Valencia, y lo que tenga que venir pues vendrá", agregó.

De su situación reconoció: "Es muy importante salir líder -de Catar-, pero lo importante es salir cerca aunque haga segundo, estar cerca, pues me ayuda a pensar que tenemos otra 'sprint' en Valencia, que es un circuito que me encanta y donde creo que puedo ser mejor que 'Pecco'. Mañana es un poco la duda de cuánto mejorará 'Pecco' y cuanto podemos mejorar nosotros, pero seguro que la cosa está mucho más cerca y con quedar mañana por delante de 'Pecco' ya será suficiente para acercarnos un poquito más y llegar a Valencia con optimismo".