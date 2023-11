Fin de fiesta con el objetivo de ser cabeza de serie

Valladolid, 18 nov (EFE).- La selección española busca en su regreso a Valladolid 17 años después, su sexta victoria consecutiva en una fase de clasificación en la que reaccionó con contundencia al traspié de Glasgow, para acabar firmando una plácida clasificación a la Eurocopa 2024, y encarar como un fin de fiesta el duelo ante Georgia, con el objetivo de ser cabeza de serie en el sorteo.

Para conseguirlo, España debe acabar entre los cinco mejores líderes de todos los grupos. Lo logrará derrotando a Georgia, lo que le permitiría estar en el bombo 1 del sorteo del 2 de diciembre y esquivar algún duelo de grandeza en los primeros pasos de la Eurocopa de Alemania del próximo mes de junio.

El crecimiento del grupo dirigido por Luis de la Fuente durante la fase de clasificación y la conquista de la Liga de Naciones, vuelven a situar a España entre las candidatas al trono europeo. Un solo traspié, en Escocia, del que se levantó con goleadas. Hasta siete le endosó a Georgia en el partido clave antes de ser eficaz en la casa de Erling Haaland derrotando a Noruega.

Los plácidos duelos ante Chipre permitieron a Luis de la Fuente probar caras nuevas -Alejandro Grimaldo, Rodrigo Riquelme y Aleix García en el más reciente- y dar minutos a jugadores que pese a ser fijos en las convocatorias, no cuentan con muchas oportunidades.

En el último capítulo de la fase de clasificación, De la Fuente regresa a su once tipo. Con bajas de jugadores que son importantes en su columna vertebral como Aymeric Laporte o Pedri, que sigue sin poder debutar con el riojano al mando. Y una reciente, Mikel Oyarzabal, que se lesionó en Limasol tras romper su sequía de dos años sin gol con la selección.

De la Fuente cambiará la cara prácticamente a todo el equipo. Tan sólo tienen opciones de repetir Robin Le Normand, Gavi o Lamine Yamal. Alejandro Grimaldo si José Luis Gayá no tuviese buenas sensaciones en la rodilla en la que arrastra un golpe que le impidió jugar en Chipre. Tras entrenar con normalidad en la víspera, todo apunta a su presencia en el once, con Dani Carvajal en el lateral derecho y la entrada de Íñigo Martínez en el centro de la zaga. También Unai Simón recupera su sitio en la portería tras los minutos a David Raya, con opción de debutar en el segundo acto para Álex Remiro que ha sorprendido al cuerpo técnico con su gran nivel en los entrenamientos.

Recupera el mando Rodri Hernández, tras un día de respiro en la grada, y los favoritos para acompañarle en el centro del campo son Fabián Ruiz y Oihan Sancet. El descaro de Yamal, que volvió a marcar a sus 16 años con la absoluta, y la entrada de Nico Williams presentarán una España con extremos que buscará la velocidad y el desborde en las bandas, con centros a Álvaro Morata. A un gol el capitán de convertirse en el cuarto máximo goleador de la historia de la selección dando caza a David Silva y enfocando a Fernando Torres en el tercer escalón.

Georgia, que aún tiene opciones de clasificarse para la Eurocopa a través de la Liga de Naciones, quiere resarcirse de la derrota sufrida en Tiflis ante España, la mayor humillación de su historia (1-7).

"Tenemos que rehabilitarnos. Debemos competir bien con un grande como España", comentó a Efe Alexandr Iashvili, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Georgia. Con todo, subrayó que "el principal objetivo" del partido en Valladolid es "preparar los cruciales partidos de marzo en la Liga de Naciones", la última puerta para que Georgia dispute su primer torneo internacional desde la independencia de la URSS en 1991.

A su vez, el seleccionador, el francés Willy Sagnol, aseguró que no habrá experimentos, que lo importante "es preparar los partidos de primavera" y que confía ciegamente en su gran estrella, el napolitano Khvicha Kvaratskhelia. No es para menos, Khvicha marcó el jueves los dos goles de su equipo ante Escocia (2-2) y aseguró que "Georgia recuerda la derrota ante España" y "quiere demostrar que en Tiflis simplemente no tuvimos suerte, no fue nuestro día".

Georgia no podrá contar en Valladolid por lesión con los centrocampistas del Sturm austríaco, Otara Kiteishvili; del Atlanta United, Sabu Lobzhanidze, y del Cremonese, Luka Lochoshvili, que se lesionó ante los escoceses.Kochorashvili, jugador del Levante, será el faro de los visitantes en el centro del campo, mientras Mikautadze (Ajax) acompañará a "Kvaradona" en la delantera, aunque también tiene opciones Zivzivadze del Karlsruher.

Pese a haber encajado siete goles ante los españoles y cinco el pasado fin de semana ante el Real Madrid, el valencianista Mardashvili es indiscutible bajo los palos.

- Alineaciones probables:

España: Unai Simón; Carvajal, Íñigo Martínez, Le Normand, Gayá; Rodri, Fabián, Sancet; Yamal, Nico Williams y Morata.

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Kverkvelia, Kashia, Kalandadze, Gocholeishvili; Kochoroshvali, Altunashvili, Chakvetadze; Kvaratskhelia y Mikautadze o Zivzivadze.

Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía)

Hora: 20.45.

Estadio: José Zorrilla.

rmm/mv-mos/og