El Festival de Huelva clausura su 49 edición con Cecilia Suárez y 'Valentina o la serenidad' como protagonistas

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha cerrado este sábado su 49 edición con un acto celebrado en el Palacio de Congresos que ha tenido como protagonistas a la actriz mexicana Cecilia Suárez, que ha recibido el Premio Ciudad de Huelva, y a los ganadores de los premios del Palmarés Oficial, que han subido al escenario para recoger sus galardones, compartiendo su alegría con los espectadores. Un festival que ya tiene las miras puestas en su edición número 50, que se llevará a cabo del 15 al 23 de noviembre de 2024. Presentado por el periodista Adolfo Zarandieta, el acto ha arrancado con la música del Mario Pousada, y con un agradecimiento a los espectadores que han llenado las salas durante esta semana de cine en Huelva. "Con esta gala, daremos por finalizada una década de nuestro festival, que deja atrás los cuarenta. Y es una fortuna poder hacerlo gozando del cariño del público", ha dicho Zarandieta. A continuación, se ha proyectado un vídeo resumen de la edición, donde se ha ofrecido una pequeña muestra de lo que han sido estos ocho días de proyecciones y multitud de actividades paralelas, con 110 títulos programados en una edición en la que el festival ha contado con una jornada más. Ha llegado después el momento más esperado de la noche, la entrega de premios, que ha empezado con los galardones otorgados por los espectadores del Festival. Laura Hojman ha entregado el Premio Juan Ramón Jiménez de la Sección Talento Andaluz a la película 'Reflejos en una habitación' y ha recogido el galardón su directora, Ceres Machado, acompañada del actor Alejandro Vergara. La realizadora ha señalado que "es muy bonito cuando el público te da tanto cariño y amor", además de que "ha sido una experiencia única" y que este festival "es el más importante de mi carrera y quería compartirlo con vosotros de corazón", para más tarde reseñar que "los sueños se cumplen con muchísimo esfuerzo y tesón". Por otro lado, la actriz Mariel Martínez ha sido la encargada de entregar el Colón de Plata Premio del Público, a la Colombina 'La Suprema', de Felipe Holguín. El director se ha mostrado "supremamente agradecido" porque es "un honor que mi ópera prima esté en Huelva haciendo su estreno europeo", por lo que es "un gran honor". Posteriormente, la actriz Beatriz Arjona ha salido al escenario para la entrega de los premios otorgados por el Jurado Oficial, comenzando por los tres galardones concedidos en la categoría de Colón de Plata a la Mejor Interpretación. De este modo, la actriz Myriam Bravo, premiada por su papel en 'Valentina o la serenidad' ha manifestado que "saber que estábamos seleccionadas en este festival y que aquí íbamos a tener nuestro estreno europeo ya era un regalo", y "estar ahora aquí frente a ustedes me llena de muchísima emoción", toda vez que ha confesado que este "hermoso reconocimiento llega en un momento de reflexión, de cuestionarme qué tipo de actriz soy y qué tipo de actriz quiero seguir siendo", y sus últimas palabras han dio dirigidas a la directora por permitirle "conocer y entender la empatía hacia nuestra niñez que tanta falta hace". También se ha reconocido con el Colón de Plata al Mejor Actor al argentino Rodrigo de la Serna por 'El Rapto'. Ha recogido el premio en su nombre su compañero de reparto Jorge Marrale, que ha asegurado sobre el premiado que "es un compañero que admiro y el rol que ha tenido que hacer lo pone en el lugar que está". Además, ha querido finalizar agradeciendo "mucho al público de Huelva, un público caluroso, afectuoso y con mucho criterio". Asimismo, el jurado de esta edición también ha distinguido a la interpretación del reparto de la película chilena 'Penal Cordillera', de Felipe Carmona. El cineasta Guillermo Rojas ha subido después al escenario para entregar el Colón de Plata a la Mejor Dirección a Sofía Auza por la película 'Adolfo', que ha sido recogido, en su nombre, por la actriz Arlette Torres, que ha trasladado un mensaje de la premiada en el que ha dado las "gracias al festival por dejarnos este espacio para compartir nuestras historias y por hacernos sentir en casa". El presidente del Jurado Oficial, Javier Tolentino, ha tenido el honor de entregar el premio más importante del Palmarés Oficial, el Colón de Oro a la Mejor Película para 'Valentina o la serenidad', que ha recogido la directora de la película, Ángeles Cruz. La mexicana ha agradecido "al jurado y al Festival por este abrazo. El cine debería ser siempre inclusivo y diverso. Que nos llenemos de serenidad, que mucha falta nos hace, y que viva la infancia sin violencia", ha subrayado. Por último, el Jurado también ha concedido el Premio Especial a 'The Buriti Flower', de los directores João Salaviza y Renée Nader Messora, que no han podido recoger el premio en persona. PREMIO CIUDAD DE HUELVA El colofón de la noche lo ha puesto la entrega del Premio Ciudad de Huelva a la actriz mexicana Cecilia Suárez, el director y guionista Manolo Caro --'La Casa de las Flores'-- ha sido el encargado, ensalzando todas sus virtudes como actriz y persona. Reconocida con numerosos galardones (entre ellos, tres Premios Platino, dos nominaciones a los Premios Ariel y una nominación a los Emmy), Suárez ha realizado destacados trabajos a las órdenes de directores como Tommy Lee Jones, James L. Brooks, Frank Galati, Manolo Caro, Lucía Carreras, Ernesto Contreras, Antonio Serrano, Fernando Colomo, Mafer Suárez, Violeta Salama o Rodrigo García Sáiz, entre muchos otros. Emocionada, ha declarado que "como mujer y mexicana es un honor inmenso recibir este premio en el marco de un festival dedicado al cine iberoamericano, el que cuenta nuestras historias y nos une. Pero no solo nos une el lenguaje, sino también el mar, la historia y mestizaje", toda vez que ha señalado que es nieta de emigrante asturiano y que desde hace cuatro años vive en España, "sin apenas darme cuenta, haciendo que las raíces de mi abuelo, que habitan en mi sangre, buscaran la tierra de donde él venía y se reencontraran". "Gracias, Huelva, por este premio, por esta nueva bienvenida, no a una mexicana en España, sino a una mexicana de España", ha finalizado la actriz. 50 EDICIÓN La propia Cecilia Suárez ha sido la encargada de anunciar las fechas de la próxima 50 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará entre el 15 y el 23 de noviembre. Un 2024 cargado de cine, que comenzará con la celebración en Huelva de los Premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía en febrero y que culminará con la celebración de medio siglo de vida de nuestro festival. Todos los protagonistas de la noche pasaron previamente por un photocall instalado a las puertas del Palacio de Congresos, en el que también pudo verse a los miembros de los equipos de muchas de las películas programadas en esta 49 edición. Asimismo, han estado presentes en el acto representantes de los organismos que conforman el Patronato de la Fundación del Festival de Huelva, como el primer teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias; el director del festival, Manuel H. Martín; Teresa Herrera, delegada de Turismo, Cultura y Deporte; Gracia Baquero, diputada provincial de Cultura; Ignacio Molina, concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico; Alfonso Castro, concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales; Jaime Pérez, delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; Alberto Fernández, vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva; y el director de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega.