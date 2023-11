El CNE reprocha a LLA sus acusaciones sobre un posible fraude electoral en Argentina

El secretario de actuación electoral de la Cámara Nacional Electoral argentina (CNE), Sebastián Schimmel, ha calificado de "versiones absolutamente infundadas" las acusaciones de posible fraude en las elecciones presidenciales de este domingo vertidas desde la candidatura de La Libertad Avanza (LLA) que lidera Javier Milei. "Son versiones absolutamente infundadas, que ni siquiera en las redes acompañan con fundamentos, pero que generan este clima que intenta ser de desconfianza", ha subrayado Schimmel en declaraciones a Radio Mitre. El jueves pasado, LLA hizo una presentación informativa ante la jueza federal María Servini cuestionando la transparencia del proceso electoral. El viernes, tras ser convocados por la Justicia para explicar estas acusaciones, no se presentaron pruebas. Los apoderados de LLA, Karina Milei y Santiago Viola, presentaron un escrito en el cual advirtieron sobre posibles hechos de fraude en las elecciones generales que tuvieron lugar el 22 de octubre pasado y pusieron en duda el accionar de la Gendarmería. No obstante, Viola, aclaró el viernes ante la Justicia que su espacio político no hizo ninguna denuncia contra fuerzas de seguridad ni por fraude y que el escrito entregado al juzgado electoral se trató de una "presentación" para "que se extremen los recaudos" en el traslado de urnas. "Quiero aclarar que no hemos denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad, que confiamos en que extremarán los recaudos de cara al 19 de noviembre y esperamos que los comicios se desarrollen con normalidad", dijo Viola en su declaración como testigo bajo juramento de verdad ante el fiscal federal Ramiro González, a la que tuvo acceso la agencia de noticias Télam. Por otro lado, el secretario de actuación electoral de la CNE estimó que "seguramente a las 21" de este domingo "ya podamos contar con un resultado" consolidado de la segunda vuelta de las elecciones, pero ha advertido de que "como seguro va a ser una elección reñida, habrá que esperar hasta el 98% del escrutinio".