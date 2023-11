Carlos Sainz: “Espero luchar con Leclerc y Verstappen mañana, aunque será complicado”

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) se mostró “bastante enfadado” por la penalización de diez lugares que arrastra del viernes, pero a la vez confiado en que, a pesar de salir duodécimo por esta en la carrera del Gran Premio de Las Vegas del domingo, pueda “luchar con Leclerc y Verstappen” en “la parte delantera”.

“Veremos cómo va la salida, como se desgastan los neumáticos y si es fácil adelantar. Me encantaría luchar por la victoria mañana, pero voy a tener que hacer una carrera de remontada. Espero llegar a la parte delantera y luchar con ellos -Leclerc y Verstappen- mañana, aunque será complicado”, dijo, tras bajarse del monoplaza, en la señal de televisión internacional.

Sainz expresó de nuevo su enfado por la sanción que sufrió el viernes, después de que en la primera sesión de Libres del Gran Premio de Las Vegas pasase por encima de una alcantarilla, cuya tapa rompió parte de su monoplaza, lo que le obligó a cambiar la batería y penalizar con diez posiciones, aunque los propios comisarios admitieron que fue por un agente externo.

“Ha sido un gran trabajo por parte del equipo. Hemos dominado la clasificación juntos tras un viernes complicado. Es increíble conseguir esa primera línea de parrilla. Me gustaría estar en pole para empezar undécimo mañana y no decimosegundo. Obviamente decepcionado con lo que pasó ayer, sigo bastante enfadado aunque intento no mostrarlo”, valoró.

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue crítico con su rendimiento en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas al mostrarse “un poco decepcionado” por su vuelta en la tercera y definitiva sesión de clasificación -Q3- en la que, a pesar de esto, logró firmar la pole.

“Estoy contento por tener esta primera pole en Las Vegas, en un evento increíble. Un poco decepcionado con mi vuelta en Q3, no hice un gran trabajo aunque sí suficiente para la pole. Ahora toca centrarnos en la carrera, que es donde normalmente nos falta más rendimiento. Espero que salga bien y poder ganar aquí”, dijo en la señal internacional de la F1.

“Mi mejor vuelta fue en la Q2.Pero empiezo desde la pole y no me puedo quejar”, completó.

Leclerc espera confirmar el buen rendimiento de Ferrari el domingo, cuando se reparten los puntos.

“Vine aquí una vez en el pasado y fue para festejar, que es muy distinto a lo que estoy haciendo este fin de semana. Espero que trabajemos bien, ganemos y celebremos de nuevo. Es increíble ver a tanta gente en la ciudad para ver la F1, que es el deporte que amo”, señaló.