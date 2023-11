Bruno Fernandes está "feliz" en el Manchester United y descarta Arabia Saudí

Lisboa, 18 nov (EFE).- El portugués Bruno Fernandes aseguró este sábado que se encuentra "feliz" en el Manchester United, pese a los malos momentos que se están viviendo en Old Trafford, y descartó una posible marcha al fútbol de Arabia Saudí.

"Mi foco está completamente en la selección y en el Manchester United, estoy feliz donde estoy, independientemente de los momentos en los que pueda estar", manifestó Fernandes en la rueda de prensa previa al choque entre Portugal e Islandia celebrada en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa.

El centrocampista de 29 años afirmó que "ser codiciado siempre es bueno, independientemente de la liga o del club", pero restó importancia a los "rumores de mercado" que le apuntan hacia clubes saudíes, donde juegan muchos de sus compatriotas, entre ellos Cristiano Ronaldo y Rúben Neves.

"No me fijo mucho en los rumores de mercado, son cosas que nunca he querido. Hasta que no tenga algo concreto, no me preocupa lo que vea. Hoy en día es muy fácil que los rumores de mercado lleguen a la prensa. Prefiero centrarme en mis objetivos", señaló.

Por Portugal, Bruno Fernandes ha sido indispensable, contribuyendo con cinco goles y ocho asistencias a la que se perfila como la mejor fase de clasificación de la historia de la selección lusa.

Sin embargo, todo lo contrario ocurre en el norte de Inglaterra, donde una sombra de inestabilidad planea sobre los "Diablos Rojos" del técnico neerlandés Erik Ten Hag tras sucesivos tropiezos en la Premier League y la Liga de Campeones.

"En la selección lo hemos pasado muy bien, en el Manchester United no hemos empezado como queríamos", reconoció el capitán de los mancunianos, "pero no pienso a largo plazo".

Sobre la histórica clasificación de Portugal, Bruno Fernandes se mostró "satisfecho con los resultados" y atribuyó sus buenas cifras a "jugadores en la delantera con mucha calidad", lo que "facilita el trabajo".

Pero los portugueses quieren "siempre más y mejor": "No estoy totalmente satisfecho, podría haber hecho más y haber ayudado en otros momentos. Pero creo que eso es lo bueno de la selección, que queremos siempre más y mejor. Eso es lo que nos llevará a más victorias y grandes objetivos".

Portugal, entrenada por el español Roberto Martínez, ya se ha asegurado la clasificación a la Eurocopa de Alemania 2024 y el primer puesto del Grupo J, y cerrará este ciclo el domingo con un partido contra Islandia en el Estadio de Alvalade de Lisboa. EFE

