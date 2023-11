Borrell: "Hablar de la solución de los dos Estados sin definir los pasos no es útil"

Manama, 18 nov (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, defendió hoy la solución de los dos Estados como la única vía para acabar con el conflicto palestino-israelí enquistado desde hace décadas, si bien apuntó que hablar de ello "sin definir los pasos no es útil".

"Hablar de la solución de dos Estados sin definir los pasos progresivos y provisionales para llegar a ella, que algún día puedan conducir a ella, no es útil. Y esta es una ocasión. Tal vez sea una llamada de atención para que la comunidad internacional se tome esto en serio", dijo Borrell en la sesión inaugural del Diálogo de Manama, en Baréin.

El político español afirmó que "el final (del conflicto) es bien conocido. Es la solución de los dos Estados", pero se mostró reticente a hablar de ello "no porque no crea en ello o vea otra solución", sino porque "llevamos 30 años repitiendo una y otra vez: solución de los dos Estados" para después "no hacer nada o casi nada para implementarlo".

Además, alertó de que en todo este tiempo, repetir la solución de los dos Estados sin implementarla ha dado "cobertura táctica a la estrategia de expandir los asentamientos en Cisjordania (...) Ahora hay cuatro veces más colonos y el territorio palestino ha quedado reducido a un archipiélago de pequeños pedazos de tierra no interconectados entre ellos".

Esta situación "hace mucho más difícil la solución de los dos Estados que predicamos", dijo Borrell antes de señalar que tanto europeos como árabes tienen una responsabilidad particular de involucrarse más en la búsqueda de una solución e ir más allá de "este mantra que se ha repetido una y otra vez como forma de lavarnos las manos y mantenerlas limpias".

El alto representante europeo afirmó que para hacer real esta solución antes hay que dejar claras las líneas rojas que no pueden ser traspasadas: la no reocupación (de los territorios palestinos) ni el desplazamiento forzado de la población (palestina).

"Nos referimos a ningún desplazamiento forzado de población fuera de Gaza porque Gaza es un territorio palestino y debería seguir siéndolo. Por tanto, no hay separación del territorio de Gaza de Cisjordania y Jerusalén Este. No hay tres territorios palestinos. Hay un territorio palestino. Por tanto, no habrá reducción del territorio de Gaza", desgranó durante su intervención.

Ante este escenario, Borrell afirmó que "Hamás ya no puede tener el control de Gaza" y señaló a la Autoridad Palestina como el "único" ente que podría hacerlo, tras reunirse ayer en Ramala con sus líderes para abordar los últimos acontecimientos en Cisjordania y el asedio constante de la Franja de Gaza por el Ejército israelí.

También recordó que visitó Gaza en 2008 y desde entonces la han reconstruido cuatro veces: "No se trata de reconstruir edificios. Se trata de construir Estados", y pidió a los países árabes que asuman sus responsabilidades políticas, en especial "aquellos que tienen buenas relaciones con Israel".

Además, reivindicó el "papel crucial" de Egipto y Jordania en estos momentos por sus lazos e implicación con el pueblo palestino y reconoció que la Unión Europea debe implicarse más en la búsqueda de una solución.

Borrell concluyó su intervención afirmando que "Israel merece seguridad y los palestinos merecen dignidad" y reiteró que "un horror no justifica otro horror", en referencia a la ofensiva masiva de Israel contra la Franja, que deja ya más de 16.000 muertos, como represalia por el ataque de Hamás en territorio israelí que dejó más de 1.200 muertos el 7 de octubre.

"¿Cuántas vidas inocentes habrá que perder hasta que nos demos cuenta de esto?", se preguntó por último.

Esta reflexión la dio en paralelo al encuentro entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, que se cerró con un mensaje común compartido en defensa de la solución de los dos Estados como "horizonte político" para poner fin al conflicto.

Tanto Von der Leyen como Borrell se encuentran este fin de semana de gira por diferentes países de Oriente Medio para abordar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza por la guerra entre Israel y Hamás.

El domingo, Borrell viajará a Catar para reunirse con el emir de ese país y el primer ministro y titular de Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al Thani. EFE

bar-rsm/fpa