Biden pide "reunificar" Gaza y Cisjordania bajo un solo gobierno palestino

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha defendido este sábado "reunificar" Cisjordania y la Franja de Gaza "bajo una sola estructura de gobierno", una Autoridad Palestina reforzada. "Gaza no debe volver a ser utilizada como plataforma para el terrorismo. No debe haber desplazamiento forzoso de palestinos de Gaza, no debe haber reocupación, asedio o bloqueo y no debe haber reducción del territorio", ha afirmado Biden en un artículo publicado en el periódico 'The Washington Post'. "Y cuando termine esta guerra, las voces del pueblo palestino y sus aspiraciones deben estar en el centro del gobierno postcrisis de Gaza", ha añadido. Además ha instado a la comunidad internacional a invertir recursos para reconstruir Gaza inmediatamente después del fin de las hostilidades "también con medidas de seguridad provisionales". Biden ha advertido además de que Estados Unidos vetará los visados a los "extremistas" que perpetren atentados o ataques en Cisjordania.