Begoña Trapote asegura que el Rey Juan Carlos debería estar en España

Numerosos rostros conocidos acudieron este viernes a la inauguración de 'El Rastrillo Nuevo Futuro' en Madrid. Carmen Lomana, Ágatha Ruiz de la Prada, Isabelle Junto o Norma Duval estuvieron disfrutando de este mercadillo solidario, pero también vimos a Begoña Trapote, con la que pudimos hablar unos minutos. Como no podía ser de otra manera, le preguntamos por la relación de su amiga, Paloma Cueva, y Luis Miguel y nos confesó que está deseando que se den el 'Sí, quiero': "Pues ojalá, yo quiero. Así me compro otro vestido". Begoña nos aseguraba que su amiga está "fenomenal y guapísima" y se deshacía en elogios hablando de ella: "Yo a Paloma la quiero, la quiero mucho. Y pues seguro que sí, que la veré, seguro que sí. Y si ella es feliz, yo soy feliz con lo que ella sea feliz". Por otra parte, nos explicaba que el Rey Juan Carlos es muy amigo suyo y que le da mucha pena que no viva en España, algo que cree que a él le gustaría: "También es amigo y también lo quiero. Me da pena que no esté con nosotros, pero bueno, no es una decisión mía" y nos desvelaba que él tiene ganas de volver a su país: "Yo creo que sí, pero eso hay que preguntárselo a él". Además, Begoña se declaraba fan de la Princesa Leonor: "Yo soy fan de la Princesa Leonor. Me parece guapísima, me parece que va a ser buenísima reina y de momento lo está haciendo muy bien, con lo cual yo 'fan number one'. Yo soy Leonormanía. Yo presidenta club de fans si lo tiene algún día". Por último, Trapote no se olvidó de Victoria Federica, de quien aseguraba que "tiene potencial, lo hace muy bien. Además, es muy guapa y muy alta y muy esbelta y muy de todo, y muy amiga, la quiero mucho".