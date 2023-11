Aleix Espargaró: "Un día malo; un día para olvidar"

Lusail (Catar), 18 nov (EFE).- El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que no pudo terminar la carrera 'sprint' del Gran Premio de Catar de MotoGP ha reconocido que ha sido "un día malo, para olvidar", en el que ha acabado "con la pierna en alto".

"Primero con el incidente con Morbidelli, del que obviamente he tenido una reacción muy mala; él se estaba paseando por la pista, casi me choco dos veces por ir por en medio de la trazada, y luego no me dejaba entrar otra vez en pista y he perdido los papeles", reconoció en sus redes sociales el piloto, que no pudo hacer declaraciones tras pasar por la clínica del circuito de Lusail para iniciar cuanto antes su recuperación.

"Obviamente fue una reacción totalmente desmesurada y por eso he recibido una sanción, desde mi punto de vista demasiado, pero que acepto porque la imagen esa no es buena y en carrera tenía muy buen ritmo, hemos hecho un buen fin de semana, pero saliendo desde atrás siempre puede haber lío y Oliveira me ha chocado muy, muy fuerte, en la curva seis y he salido disparado", recordó Aleix Espargaró.

"He tenido una fisura en la cabeza del peroné que ahora me duele mucho; son cosas que pueden pasar, este año a Miguel le han tirado bastantes veces pero hoy me ha tirado él a mí, me ha pedido disculpas, él también tiene daño y me sabe mal la situación en general, es una pena, intentaré dormir hoy e intentarlo mañana, pero será difícil porque me duele muchísimo; Mañana veremos como me despierto", explicó el piloto de Aprilia. EFE

JLL/sab