Twitch lanza un Centro de privacidad para concienciar de la importancia de proteger la información personal

Twitch ha lanzando un centro de privacidad en el que informa a los usuarios sobre cómo gestiona sus datos personales y los principios de privacidad que rigen la plataforma, y ofrece explicaciones para concienciar sobre la importancia de tener el control de la información personal. La plataforma de contenido en 'streaming' ha subrayado que solo los usuarios pueden decidir "qué se comparte y con quién" y, bajo esta premisa, ha compartido la importancia que tiene la privacidad de los datos personales, así como su compromiso para mantener dicha información privada "en total seguridad". En este marco, Twitch ha lanzado un Centro de privacidad con el objetivo de informar a los usuarios sobre los principios y herramientas de privacidad que utiliza la plataforma, como son la transparencia, el control del contenido y las distintas opciones de privacidad que ofrece a los usuarios. Asimismo, con el lanzamiento de este centro, la compañía también pretende hacer ver a los usuarios la importancia de gestionar sus datos con seguridad, tal y como ha detallado en la página del centro de privacidad. Como ha compartido el director principal de Productos de Privacidad de Twitch, Mel De Leon, en declaraciones a TechCrunch, este centro surge tras una "investigación exhaustiva" realizada con los usuarios de la plataforma, en la que dieron a entender que no disponen de información sobre cómo se gestionan sus datos personales. "Creemos que la información sobre privacidad debe ser comprensible, de lo contrario no es realmente útil", ha sentenciado De Leon. Por ello, según ha explicado la plataforma, consideran "fundamental" que los usuarios confíen en Twitch y, para conseguirlo, pretenden proporcionar las herramientas necesarias que les ayuden a "tomar decisiones correctas". En este sentido, entre los principios enmarcados en el centro de privacidad de Twitch, la plataforma ha subrayado la transparencia. Así, ha detallado que cuando un usuario comparte información con la compañía, Twitch aporta información de manera "clara y accesible" sobre cómo protege dichos datos, explicando cómo se recopilan, cuáles se utilizan y cómo se protegen o se comparten. Otro de los puntos que recoge el centro de privacidad es el control. En este caso, hace referencia a que solo los usuarios controlan su contenido. De hecho, la compañía ha señalado que los usuarios pueden decidir quién interactúa con su contenido y cómo afecta a la experiencia en la plataforma. En concreto, Twitch permite configurar cuestiones como quién puede chatear en el canal, quién puede acceder a los 'streamings' o quién puede descargar y editar los vídeos, entre otras. Siguiendo esta línea, la compañía también ha remarcado que los usuarios tienen derecho a "ejercer sus opciones de privacidad" en el servicio. Lo que significa que se deben tener en cuenta los derechos y opciones que se ofrecen sobre el uso que Twitch da a los datos que recoge de cada usuario. Algunas de estas opciones, que se encuentran dentro de la página de 'Opciones de privacidad', son la posibilidad de "actualizar, eliminar o deshabilitar" la información. Por otra parte, también se puede optar por no recibir notificaciones o publicidad personalizada. Finalmente, Twitch también hace referencia a la "privacidad desde el diseño". Es decir, según ha afirmado, cuando diseñan nuevos productos de la plataforma adoptan un "enfoque proactivo con respecto a la privacidad". Por ejemplo, consiguiendo que una función determinada minimice la cantidad de información que recopila a "lo justo y necesario".